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金牛來報到！ 江詩丹頓藝術大師牛年生肖限量腕表問世

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
結合金雕、琺瑯與剪影工藝概念的藝術大師生肖腕表，展現古典工藝之大成。圖 / Vacheron Constantin提供。
結合金雕、琺瑯與剪影工藝概念的藝術大師生肖腕表，展現古典工藝之大成。圖 / Vacheron Constantin提供。

2020年太匆忙，時序進入11月，更讓人期待來年的嶄新到來。東方傳統中農曆新年的跨入才算真正新一年的篇章揭開。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）延續過往傳統，推出藝術大師（Métiers d’Art ）系列的農曆牛年限量腕表，結合金雕、琺瑯等表面工藝，帶來一只限量的生肖主題腕表。

2021年將邁入農曆生肖的「牛」年，牛的形象始終帶有堅忍、刻苦、辛勤的印象，也象徵和前一年輪值的「鼠」年交接。過往江詩丹頓已推出包含蛇、馬、羊、猴、狗、豬、鼠、牛，8個生肖年份，在2021的牛年限量腕表問世之後，將只缺虎、兔、龍等三個年份，就完成12生肖的全數主題。

藝術大師（Métiers d’Art）是江詩丹頓專注於呈現古典頂級腕表表面工藝（craft）大成之系列，過往也曾結合蒔繪（Maki-e）、精雕、寶石鑲嵌等不同技法，並以花卉自然、歲寒三友、仙鶴、視覺錯覺等不同表現主題，展現東西方古典美學的種種可能。

今年的牛年限量腕表同樣以具備日內瓦印記的2640G4自動上鍊機芯為動力來源，40毫米的表面中，以中國剪影藝術的光影表現為靈感，手工雕刻的圖案結合高溫的大明火琺瑯燒製出一幅古典雅致的圖案，共有玫瑰金與白K金兩種表殼材質，各限量12只。

具日內瓦印記認證的2640G自動上鍊機芯，可透過視窗顯示小時、分鐘、星期與日期。圖 / Vacheron Constantin提供。
具日內瓦印記認證的2640G自動上鍊機芯，可透過視窗顯示小時、分鐘、星期與日期。圖 / Vacheron Constantin提供。
Vacheron Constantin 藝術大師生肖牛年限量腕表，白K金、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，全球限量12只，價格店洽。圖 / Vacheron Constantin提供。
Vacheron Constantin 藝術大師生肖牛年限量腕表，白K金、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，全球限量12只，價格店洽。圖 / Vacheron Constantin提供。
經過900度以上高溫燒製的大明火琺瑯，是本次藝術大師生肖腕表運用的工藝技法之一。圖 / Vacheron Constantin提供。
經過900度以上高溫燒製的大明火琺瑯，是本次藝術大師生肖腕表運用的工藝技法之一。圖 / Vacheron Constantin提供。

腕表 高溫

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