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鐵路便當節登場！國內參展數史上最多 特色一次看

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
第六屆鐵路便當節今天在台北車站中央大廳熱鬧開展。記者曹悅華／攝影
第六屆鐵路便當節今天在台北車站中央大廳熱鬧開展。記者曹悅華／攝影

第六屆鐵路便當節，今天在台北車站中央大廳熱鬧開展。台鐵局說，今年活動以「移動的味道　經典開行」為主軸，包括台灣、日本、瑞士及法國共計30家業者參展，展期間除呈現多款精緻美味的特色便當外，更將各地的鐵道文化、觀光旅遊、文創商品，以多元豐富的活動和民眾互動分享，將鐵道的經典與創新，串聯起不同年代的食旅文化。

該次展期自11月13日至16日共計四天。台鐵局副局長朱來順說，今年鐵路便當傑特色之一，就是國內廠商最多，除了福井食堂，還有關山便當等，更特別是請專業酒店做經典便當，包含六福、天成等飯店，是以前很少見的。今年還復刻兩個車廂，還原莒光號50年前掛餐車狀況。

朱來順說，儘管今年受疫情影響國外參展者較少，仍謝謝日本、法國、瑞士等廠商參加，今天甚至有人上午7時就來排隊。他說，每次辦便當節唯一遺憾就是便當準備太少，今年特別加碼，希望有足夠的量給民眾採購跟享用。

台鐵說，現場除了有台鐵便當共七款特色便當及經典懷舊便當，包含台中餐廳逾肉米香便當和金沙油飯、高雄餐悟室碧海解憂便當、車勤部台東餐悟室Taitung便當、車勤部花蓮餐悟室柚香便當和花東特蔬便當、車勤部宜蘭餐悟室宜蘭風味便當等；另有宜隆福隆便當、社頭福井食堂、車埕木茶房及關山便當等國內四家古早味飯盒。

國際業者區則有五家日本業者，包含JR東日本、東武鐵道、西武鐵道、一畑電車及近鐵電車；歐洲代表是法國白朗峰快車的法式甜點及瑞士冰河列車的限定版風味粽，吃下一口，舌尖也能偽出國。

台鐵說，今年首度參展的四家國內精品飯店，包含六福萬怡酒店、台北松山意舍酒店、天成飯店集團及格萊天漾大飯店，將展出星級美食團隊開發的美味佳餚。今年與台鐵便當聯名創下佳績的全家便利商店，則推出鳴日蒲燒鰻丼參展，另外還有提供高品質空中餐食的華膳空廚推出多寶格餐盒，展區還有易遊網及雄獅旅遊提供各種豐富多元的旅遊行程。

台鐵說，主舞台前的兩台列車造型餐廳，是鐵路經典餐車文化的完整呈現。復刻餐車-莒光號加掛餐車為原型的外觀，由主廚團隊提供早期人氣台式復刻餐點，並搭配火車造型的古早味雞蛋糕；鳴日列車-代表台鐵的未來，黑橘配色沉穩優雅，坐在餐車內，可享用由台北松山意舍酒店與食材旅人顧瑋共同研發的限量鳴日便當組。

除了國內外各種特色便當，展區還規畫各種豐富多元的活動，包括成就經典電影館，播放國民男孩楊子儀移動的味道完整版；沙龍講座則邀請各領域達人，分享不同視角下鐵道美好，交織出鐵道與土地間的人文風情；親子館是適合大小朋友共同參加的便當研習所，展期間每天五場DIY體驗活動；鐵道Ｘ跨界論壇，分別以文創、旅遊、美食與設計四大主題，邀請到多位重量級講者，一同探討台鐵經典與未來。

第六屆鐵路便當節登場吸引滿滿人潮。記者曹悅華／攝影
第六屆鐵路便當節登場吸引滿滿人潮。記者曹悅華／攝影
碧海解憂便當。記者曹悅華／攝影
碧海解憂便當。記者曹悅華／攝影
福井便當已完售。記者曹悅華／攝影
福井便當已完售。記者曹悅華／攝影
台鐵推出七款便當。記者曹悅華／攝影
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柚香便當和花東特蔬便當。記者曹悅華／攝影
柚香便當和花東特蔬便當。記者曹悅華／攝影
第六屆鐵路便當節復刻車廂供民眾用餐。記者曹悅華／攝影
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便當 台鐵 鐵道

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