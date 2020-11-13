ISSEY MIYAKE「一生樹語」系列 雪中精靈的絕美氣質

ISSEY MIYAKE帶來冷冽空靈的Holiday Promotion「一生樹語」系列，以蝴蝶翅翼的鱗粉幽光打造服裝，也運用枝枒的形貌、首度以錫打造飾品系列，頗有白雪茫茫的耶誕氣息，將整座店鋪包裝出暗夜中靜靜繽紛的雪國景象。

2020冬季的耶誕Holiday Promotion以一枝樹枝的觸動，開啟一道創作之門，靈感來自嚴峻冬日的白皚皚雪景，銀白世界激發了ISSEY MIYAKE觸及大自然的想像。ISSEY MIYAKE在2017年到2019年連續三年以「一生花語」為題，設計師藤悟史在接任ISSEY MIYAKE後的首次Holiday Promotion以「一生樹語」首度推出ICY BRICH期間限定配件系列，輪廓來自雪景中的白樺樹，以錫打破金屬生硬、冰冷的印象，將日本富山縣高岡式的傳統產業活用其中，善用錫金屬本身的柔軟度，讓配戴者凹折出獨一無二的樣貌。