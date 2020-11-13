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ISSEY MIYAKE「一生樹語」系列 雪中精靈的絕美氣質

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
冰雪樺木戒指，11,300元。圖／ISSEY MIYAKE提供
冰雪樺木戒指，11,300元。圖／ISSEY MIYAKE提供

ISSEY MIYAKE帶來冷冽空靈的Holiday Promotion「一生樹語」系列，以蝴蝶翅翼的鱗粉幽光打造服裝，也運用枝枒的形貌、首度以錫打造飾品系列，頗有白雪茫茫的耶誕氣息，將整座店鋪包裝出暗夜中靜靜繽紛的雪國景象。

2020冬季的耶誕Holiday Promotion以一枝樹枝的觸動，開啟一道創作之門，靈感來自嚴峻冬日的白皚皚雪景，銀白世界激發了ISSEY MIYAKE觸及大自然的想像。ISSEY MIYAKE在2017年到2019年連續三年以「一生花語」為題，設計師藤悟史在接任ISSEY MIYAKE後的首次Holiday Promotion以「一生樹語」首度推出ICY BRICH期間限定配件系列，輪廓來自雪景中的白樺樹，以錫打破金屬生硬、冰冷的印象，將日本富山縣高岡式的傳統產業活用其中，善用錫金屬本身的柔軟度，讓配戴者凹折出獨一無二的樣貌。

而相對應的服裝則一掃冬季的沉重，布料宛如從天而降的雪花、堆疊在身上形成空氣羽毛般的觸感，「棉羽毛海」來自尼龍絨毛紗線、聚酯纖維創作出的皮草造型，「銀蝶薄霧」系列則使用機器壓出水平縐褶，再以手工壓摺出波浪形狀，雙重壓摺法印染了銀白季節色，輕盈如初雪覆蓋在肌膚上，優雅空靈。

ISSEY MIYAKE Holiday櫥窗陳列別具冷冽詩意。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE Holiday櫥窗陳列別具冷冽詩意。圖／ISSEY MIYAKE提供
獸羽毛海開襟衫40,800元、邊染菱褶無袖洋裝43,300元、擬聲短靴15,300元。圖／ISSEY MIYAKE提供
獸羽毛海開襟衫40,800元、邊染菱褶無袖洋裝43,300元、擬聲短靴15,300元。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE帶來冷冽空靈的Holiday Promotion系列，包括時裝與「冰雪樺木」飾品系列。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE帶來冷冽空靈的Holiday Promotion系列，包括時裝與「冰雪樺木」飾品系列。圖／ISSEY MIYAKE提供
冰雪樺木樹枝手環，價格店洽。圖／ISSEY MIYAKE提供
冰雪樺木樹枝手環，價格店洽。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE以冰雪樺木的輪廓打造樹枝形貌的ICY BRICH錫手環。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE以冰雪樺木的輪廓打造樹枝形貌的ICY BRICH錫手環。圖／ISSEY MIYAKE提供
冰雪樺木板狀手環，18,300元。圖／ISSEY MIYAKE提供
冰雪樺木板狀手環，18,300元。圖／ISSEY MIYAKE提供
（左）薄霧APOC上衣15,300元、綿雨毛海連身褲48,300元；（右）獸羽毛海上衣50,800元、薄霧APOC裙19,300元。圖／ISSEY MIYAKE提供
（左）薄霧APOC上衣15,300元、綿雨毛海連身褲48,300元；（右）獸羽毛海上衣50,800元、薄霧APOC裙19,300元。圖／ISSEY MIYAKE提供
冰雪樺木項鍊30,300元、銀蝶薄霧洋裝81,800元。圖／ISSEY MIYAKE提供
冰雪樺木項鍊30,300元、銀蝶薄霧洋裝81,800元。圖／ISSEY MIYAKE提供
冰雪樺木項鍊，30,300元。圖／ISSEY MIYAKE提供
冰雪樺木項鍊，30,300元。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE以冰雪樺木的輪廓打造樹枝形貌的ICY BRICH錫手環。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE以冰雪樺木的輪廓打造樹枝形貌的ICY BRICH錫手環。圖／ISSEY MIYAKE提供

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