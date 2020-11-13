跨界之必須 Bell & Ross BR 05腕表的幾何混搭魅力

混搭、混種、跨界當道，早從10多年前大量興盛的「crossover」風格開始，傳統鮮明的風格界線逐漸模糊。高端與平價、古典與前衛、時尚與運動、斯文與動感，早早都在瓦解、變形中，產生全新風貌，從時裝、精品、珠寶腕表，盡皆如是。一枚腕表是否可以兼容於都會和戶外？同時適合於正裝與休閒？柏萊士（Bell & Ross）兼容於方圓兩種幾何線條的BR 05腕表，Yes、I CAN。

雖然並非擁有百年歷史的廠家，但Bell & Ross從飛機儀表板得到靈感、四四方方的BR 01系列可是近10年擁有超高人氣與辨識度的設計。而去年2019年Bell & Ross破天荒推出BR第五個系列BR 05，設計師巧手將正方與圓二合為一，讓整只腕表散發出混搭跨界的風格魅力，加上金屬鍊結表帶折射出的迷人光影，瞬間成為一只輕鬆遊走於不同生活風格場景的品味配件，品牌更在今年推出計時碼表、鏤空藍色表面、雙色半金與全金藍色表面等多種款式，為手腕平添無限造型與搭穿可能。

最新2020年登場的BR 05 Chrono計時碼表系列，為機能取向的高級機械運動腕表，賦予了豐富細節的層次之美。最可量測至30分鐘的計時碼表，在日常生活中可廣泛運用，具有務實考量；與表殼形體如出一轍、方中帶圓的雙色次表面（sub-dial），除了透過雙色提高辨識度，更帶有1960、1970年代的懷舊氣息。表殼側邊的計時按鈕也經過精心設計，多層次磨砂、亮面處理的精細打磨修飾，創造出時髦、洗練的印象，同時表殼與表帶銜接處一體成形的結構與線條，透露出圓融中、配戴者的稜角與堅持。自動上鍊機芯並具100米防水性能，共有藍、黑二色表面，並可選用同色系的橡膠表帶或金屬鍊帶，動靜之際各有風采。

喜歡貴金屬溫暖、雅緻的質感？BR 05 Blue Gold具有迷人、蔚藍的藍色表面，並可搭配藍色橡膠表帶或玫瑰金鍊帶，在手腕轉動的明暗之間，霸氣與貴氣同時外顯；追求混種、跨界的快感？BR 05 Black Steel & Gold則以精鋼表殼、黑色表面和金色表圈，創造出多元混搭印象；最後則是藍色鏤空表面的BR 05 Skeleton腕表，在半透明的表面下，半隱藏半開放地展示出機芯結構，像是一位迷人的品味男子，令人想要一探究竟。