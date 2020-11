LV玩起來！ Game On史上首個紅心皇后包款登場

以時尚就是一場牌局為概念,路易威登(LOUIS VUITTON,簡稱LV)女裝藝術總監在2021早春中,呈現了一系列Game On時裝與配件,翻玩monogram帆布印花、撲克牌與品牌LV字樣,展現出亮眼俏皮的新樣貌,並且由品牌好友暨路易威登大使雷雅瑟杜(Léa Seydoux)演繹全系列。

雷雅瑟杜置身以撲克牌鋪陳的奇妙幻境之中,包括梅花、黑桃、方塊與愛心,也成為黑、白帆布上的小圖紋,Game On帆布包款在黑、白背景上,使用海洋藍與罌粟紅的對比色,重新演繹了monogram經典花紋,以小巧的紅心取代了路易威登的招牌花朵。Dauphine、Speedy、Neverfull、 Keepall等包款都換上新貌,裝飾著大量的撲克牌,龐大的紅心和花朵以鮮豔的紅、藍、粉、紫色呈現,點綴了金色調。

紅心皇后Coeur手袋是一大亮點,是品牌史上第一個心型包款,Paname set側背袋則是以肩帶將2個小型手袋繫在一起,可調節長度的肩帶亦是經典Monogram帆布精心打造,奢華的白色Capucines有著最搶眼的超大心型圖樣,鑲皮邊的Archlight運動鞋,也裝飾了鮮紅的心型圖案。Game On象徵一場輕鬆歡樂的冒險,雷雅瑟杜以各式活潑肢體演繹了泳裝搭褲裝、裙裝以及復古的條紋或印花時裝,曾獲坎城影展金棕櫚獎,她在2021年也將有4部電影上映,包括話題十足的「007:生死交戰(No Time to Die)」。