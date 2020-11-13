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LV玩起來！ Game On史上首個紅心皇后包款登場

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
雷雅瑟杜演繹Game On系列服裝與配件。圖／LV提供
雷雅瑟杜演繹Game On系列服裝與配件。圖／LV提供

以時尚就是一場牌局為概念，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）女裝藝術總監在2021早春中，呈現了一系列Game On時裝與配件，翻玩monogram帆布印花、撲克牌與品牌LV字樣，展現出亮眼俏皮的新樣貌，並且由品牌好友暨路易威登大使雷雅瑟杜（Léa Seydoux）演繹全系列。

雷雅瑟杜置身以撲克牌鋪陳的奇妙幻境之中，包括梅花、黑桃、方塊與愛心，也成為黑、白帆布上的小圖紋，Game On帆布包款在黑、白背景上，使用海洋藍與罌粟紅的對比色，重新演繹了monogram經典花紋，以小巧的紅心取代了路易威登的招牌花朵。Dauphine、Speedy、Neverfull、 Keepall等包款都換上新貌，裝飾著大量的撲克牌，龐大的紅心和花朵以鮮豔的紅、藍、粉、紫色呈現，點綴了金色調。

紅心皇后Coeur手袋是一大亮點，是品牌史上第一個心型包款，Paname set側背袋則是以肩帶將2個小型手袋繫在一起，可調節長度的肩帶亦是經典Monogram帆布精心打造，奢華的白色Capucines有著最搶眼的超大心型圖樣，鑲皮邊的Archlight運動鞋，也裝飾了鮮紅的心型圖案。Game On象徵一場輕鬆歡樂的冒險，雷雅瑟杜以各式活潑肢體演繹了泳裝搭褲裝、裙裝以及復古的條紋或印花時裝，曾獲坎城影展金棕櫚獎，她在2021年也將有4部電影上映，包括話題十足的「007：生死交戰（No Time to Die）」。

雷雅瑟杜演繹Game On特大Monogram花卉圖案工字背連身裙25萬元、Petite Malle手袋18萬9,000元。圖／LV提供
雷雅瑟杜演繹Game On特大Monogram花卉圖案工字背連身裙25萬元、Petite Malle手袋18萬9,000元。圖／LV提供
Game On Capucines手袋，17萬6,000元。圖／LV提供
Game On Capucines手袋，17萬6,000元。圖／LV提供
雷雅瑟杜詮釋Game On不對稱一件式泳裝22,800元、Coeur手袋68,500元。圖／LV提供
雷雅瑟杜詮釋Game On不對稱一件式泳裝22,800元、Coeur手袋68,500元。圖／LV提供
Game On耳機Trunk盒，價格店洽。圖／LV提供
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LV Archlight Game On運動鞋，39,500元。圖／LV提供
LV Archlight Game On運動鞋，39,500元。圖／LV提供
Game On Square手袋，11萬4,000元。圖／LV提供
Game On Square手袋，11萬4,000元。圖／LV提供
雷雅瑟杜詮釋Game On LV Ace口袋直角長褲45,500元、Capucines手袋17萬6,000元。圖／LV提供
雷雅瑟杜詮釋Game On LV Ace口袋直角長褲45,500元、Capucines手袋17萬6,000元。圖／LV提供
Game On Dauphine手袋，12萬1,000元。圖／LV提供
Game On Dauphine手袋，12萬1,000元。圖／LV提供
Game On Coeur手袋，68,500元。圖／LV提供
Game On Coeur手袋，68,500元。圖／LV提供
Game On Paname set側背袋，95,000元。圖／LV提供
Game On Paname set側背袋，95,000元。圖／LV提供
雷雅瑟杜演繹Game On紗線刺繡T恤31,900元、Dauphine手袋12萬1,000元。圖／LV提供
雷雅瑟杜演繹Game On紗線刺繡T恤31,900元、Dauphine手袋12萬1,000元。圖／LV提供
雷雅瑟杜身穿Game On對比色直身剪裁半腰飾帶連身裙11萬4,000元、Game On Square手袋11萬4,000元。圖／LV提供
雷雅瑟杜身穿Game On對比色直身剪裁半腰飾帶連身裙11萬4,000元、Game On Square手袋11萬4,000元。圖／LV提供
Game On Vanity手袋，93,500元。圖／LV提供
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