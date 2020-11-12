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百達翡麗總裁Thierry Stern：疫情影響業績估計20-30%

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
百達翡麗首次推出編號6301P的大自鳴腕表，價格電洽。圖／百達翡麗提供
百達翡麗首次推出編號6301P的大自鳴腕表，價格電洽。圖／百達翡麗提供

鐘表藏家心目中的夢幻品牌百達翡麗（Patek Philippe）於台灣時間11月10日晚間透過線上直播影片的方式，向全球發表品牌今年最重要的新品：編號6301P-001腕表，備有大小自鳴、三問報時、以及跳秒顯示功能，是百達翡麗180餘年以來第一枚純大自鳴功能的腕表。全球總裁Thierry Stern並於今（11月12）日晚上接受台灣媒體線上訪問，除了提到表款對品牌的象徵意義，也透露今年受疫情影響的各種變化，包括業績的下滑、以及明年表展的相關動態。

編號6301P大自鳴腕表 歷時14年深思熟慮 具象徵意義

對能創作出編號5175大師報時腕表這樣極致作品的百達翡麗來說，單純的大自鳴並不是很困難，為何到如今才終於面世？Thierry Stern表示，「像這樣一枚高複雜腕表，本身的概念就需要花時間構思。但對品牌來說，首要任務還是優先創作出大師報時腕表向品牌175週年致敬，因此研發的心力優先投注於此；另一方面，百達翡麗想要創作出一枚低調內斂的大自鳴同時，也要考量除了優良的品質，還有確保能夠量產，也更要考量在5到10年後的維修保養等售後服務。所有的計畫都深思熟慮後才能推出。」他說他也經常在市面上看到許多優秀的鳴表，但製表師離開後就無法維修，非常可惜，因此對於百達翡麗來說，雖然耗費超多時間心力，但這才是重點。

Thierry Stern認為，這枚腕表的發表具象徵意義，代表百達翡麗在當今時代仍能以純機械創作出優秀音質與出色外觀的表款。他也特別提到，他之所以特別選用鉑金打造編號6301P的表殼，正是因為鉑金是報時表最難表現的材質。「但我們有知識技術，而且我們知道如何發聲，我們讓客戶和同業都看到我們可以做出一枚精緻美麗的鉑金腕表，同時發出悅耳的聲音。即使鉑金密度高了30%聲音傳遞不佳，琺瑯表盤又太厚實，都是聲音的挑戰。這正是百達翡麗的實力。他也透露，每一枚腕表在出廠前都由他或父親親自檢驗試戴，尤其是音質的檢驗，他跟隨父親接受了3到5年紮實的訓練，所有的報時表都必須經過他的耳朵。

疫情影響業績20-30% 家族企業傳承

而被問到新冠肺炎的影響，Thierry Stern表示確實影響了業績表現，但家族傳承的思維上讓他們一直對各種意外做足準備，「也是百達翡麗如今為什麼沒有因此陷入困境的主要原因。」他也坦言，大約到一月底就可以確認今年生產數量是否減少、減少多少，但除日內瓦封城期間，表廠狀態並沒有受到影響。「因為我們很嚴格執行保持距離和消毒的各項措施，大家回到表廠上班，可能比跟家人聚在一起更安全。」他半開玩笑地說，「總之，生產不是問題。但銷售！經銷商是最辛苦的，因爲有的經銷商無法營業，所以我估價今年業績應該會掉20-30%左右，但我認為年產大約6萬支表的我們，這是很不錯的了，因為有很多品牌更辛苦。這可能是我們第一次遇到這樣的問題，但絕非最後一次。但我沒有魔法可以改善，但我對目前狀況相當滿意。」

此次線上發表相當成功，是否會影響品牌接下來選擇發表新品的方式？原本預計與勞力士、香奈兒等品牌一起於4月在日內瓦舉辦的表展是否會因為線上發表的成功而有變卦？Thierry Stern認為，網路提供多了一種可以並行的選擇，他舉例自己手機不離手的青少年兒子，認為「品牌需要改變，但我們不會完全轉到線上，我認為會是混合的：同時有傳統面對面的方式，也有數位很厲害的影片。日內瓦仍是我們的目標，但我們也必須決定。」他也直言，將在接下來一個月內應該會做出表展相關的決定。

百達翡麗總裁Thierry Stern接受台灣媒體線上訪問。圖／百達翡麗提供
百達翡麗總裁Thierry Stern接受台灣媒體線上訪問。圖／百達翡麗提供
百達翡麗日前發表品牌第一只大自鳴腕表，總裁Thierry Stern接受台灣媒體線上訪問。圖／百達翡麗提供
百達翡麗日前發表品牌第一只大自鳴腕表，總裁Thierry Stern接受台灣媒體線上訪問。圖／百達翡麗提供

品牌 腕表 日內瓦

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