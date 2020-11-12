限時5天！胡同燒肉「牛肋條、豬五花」只要15元

為慶祝集團15週年，「胡同燒肉」自11月23日起，限時推出慶生活動，只要參與打卡活動，牛肋條、上等豬五花、去骨雞腿肉皆可享「15元」的特價優惠。另外包括胡同裏的寬巷子、台北鳥喜、一幻拉麵等品牌，也都推出一系列的慶祝優惠。此外，為慶祝「胡董牛麵所」在「台北市牛肉麵饕味國際大比拚」活動中獲得佳績，招牌清燉牛肉麵原價220元，限時特價170元。

橘焱國際餐飲集團旗下現擁有胡同燒肉、胡同裏的寬巷子、台北鳥喜、一幻拉麵、胡董牛麵所、胡同燒肉丼等多個品牌。為慶祝15週年，自11月23日至11月30日期間，各品牌各自推出不同的慶生優惠。

「胡同燒肉」於11月23日至11月27日期間，用餐者只要參與臉書、IG打卡慶生活動，就可以15元的優惠價，加購牛肋條（原價220元）、上等豬五花（原價200元）或去骨雞腿肉（原價180元），同桌每人均可打卡兌換1次。

除此之外，結合燒肉、無菜單日式料理的「胡同裏的寬巷子」，在慶生週期間，凡前來用餐，每人即可免費獲得1杯啤酒或無酒精飲料。在日本獲得米其林一星、台灣獲得米其林餐盤的「台北鳥喜」，凡於慶生週期間點購1,200元的雞懷石套餐，即贈送啤酒、果實酒或無酒精飲料1杯（3擇1）。來自北海道的「一幻拉麵」，任一拉麵則可享麵條免費加量。「胡同燒肉丼」，活動期間內的「厚切牛舌丼」，份量也將增加50%，共同為集團慶生。