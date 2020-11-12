國際精品跑出消費黑馬 SOGO喜迎年輕世代

今年國際精品買氣猛爆成長，且出現消費輪廓明顯「年輕化」現象。在疫情前，不少人每年平均出國旅遊一至二次，今年無法出國，省下的旅費拿來買一兩件精品剛剛好，這也是今年百貨周年慶國際精品店外，出現不少年輕人排隊面孔的主因。正值周年慶且國際精品大牌齊聚的SOGO復興館就發現，今年一、二樓國際精品的來客，有5成為千禧世代族群，較去年成長2成，另外，更年輕的Z世代則在輕奢買氣爆發，明顯感受年輕世代成為消費黑馬。

繼相對有經濟能力的千禧世代（26歲至40歲）後，1995年後出生的Z世代，是未來的主力消費大眾，也是各界紛起群搶的族群。這群人消費特質奉行對自己好，敢花、敢享受，喜愛透過旅行、買精品犒賞自己。SOGO發現，復興館國際精品40歲以下的來客較往年多出2成，也順勢帶動精品成長。Z世代則在輕奢時尚、飾品消費力爆發，帶動輕奢品項5成成長。

33周年的遠東SOGO百貨，近年也為消費客層老化所焦慮，花費不少心力在改裝、品牌調整上，要吸引年輕世代目光。全台百貨坪效王忠孝SOGO，日前完成美食街十年來最大改裝，透明落地窗後的美食街面貌煥然一新，但改裝也不能嚇跑主顧客，除了維持老主顧喜愛的口味外，更引進許多年輕人喜愛的文青品牌、打卡美食進駐，致力於新舊平衡，改裝後業績大幅躍增5成。