國際精品跑出消費黑馬 SOGO喜迎年輕世代
今年國際精品買氣猛爆成長，且出現消費輪廓明顯「年輕化」現象。在疫情前，不少人每年平均出國旅遊一至二次，今年無法出國，省下的旅費拿來買一兩件精品剛剛好，這也是今年百貨周年慶國際精品店外，出現不少年輕人排隊面孔的主因。正值周年慶且國際精品大牌齊聚的SOGO復興館就發現，今年一、二樓國際精品的來客，有5成為千禧世代族群，較去年成長2成，另外，更年輕的Z世代則在輕奢買氣爆發，明顯感受年輕世代成為消費黑馬。
繼相對有經濟能力的千禧世代（26歲至40歲）後，1995年後出生的Z世代，是未來的主力消費大眾，也是各界紛起群搶的族群。這群人消費特質奉行對自己好，敢花、敢享受，喜愛透過旅行、買精品犒賞自己。SOGO發現，復興館國際精品40歲以下的來客較往年多出2成，也順勢帶動精品成長。Z世代則在輕奢時尚、飾品消費力爆發，帶動輕奢品項5成成長。
33周年的遠東SOGO百貨，近年也為消費客層老化所焦慮，花費不少心力在改裝、品牌調整上，要吸引年輕世代目光。全台百貨坪效王忠孝SOGO，日前完成美食街十年來最大改裝，透明落地窗後的美食街面貌煥然一新，但改裝也不能嚇跑主顧客，除了維持老主顧喜愛的口味外，更引進許多年輕人喜愛的文青品牌、打卡美食進駐，致力於新舊平衡，改裝後業績大幅躍增5成。
另外，功能升級版的SOGO App更是今年周年慶一大利器，由於年輕世代購物喜愛快、狠、準，SOGO更直指，年輕人很敢出手買新品，但就是不愛花時間排隊換禮券。今年周年慶禮券可透過SOGO App直接兌換、折抵，為購物省下不少麻煩與時間，對準購物痛點修正，加上下載App就送3千元購物金，吸引不少年輕人加入SOGO周年慶的購物狂潮。不少SOGO資深主管們看著眼前周年慶景象紛紛喜悅指出，「年輕人真的回來了！」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言