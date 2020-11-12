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去不了日本 遠百帶來弘前蘋果「櫻花未來」也來了

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
遠東百貨總經理徐雪芳（圖右）與日本弘前市市長櫻田宏，出席弘前展開幕。圖／遠百提供
遠東百貨總經理徐雪芳（圖右）與日本弘前市市長櫻田宏，出席弘前展開幕。圖／遠百提供

遠東百貨即日起至明年一月，全台各店陸續展開「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」，透過新鮮直送的蘋果感受日本魅力，今年更獨家引進2021年弘前櫻花祭官方形象大使「櫻花未來」周邊商品，讓消費者一解無法出國旅行的苦悶心情。

想要買到最道地、選擇最多的青森蘋果就到遠百，遠百再度與弘前市合作，展前透過視訊會議不斷與弘前市府團隊溝通、選品，引進世界一、大紅榮、千雪、早生富士、王林富士、名月、金澄（土岐Toki）共七款特色蘋果，以及各式美食伴手禮空運來台，除了有弘前各式蘋果抵台，這回特別邀請吳寶春麥方店研發特製「弘前富士蘋果麵包」只送不賣，作為弘前展限量滿額贈禮。

「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」首波即日起分別在遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、台南大遠百、高雄大遠百、新竹大遠百展開，二、三波陸續巡迴遠百各店。遠百信義A13在11月15日前推出全館單筆消費滿1,000元送弘前蘋果一顆，每日限量100顆；11月29日前百貨服飾消費滿3,000元，送100元弘前抵用券一張。

板橋大遠弘前展消費累計滿500元即贈八月堂蜂巢可頌一個，憑HAPPY GO卡於弘前展消費單筆滿500元可抽獎，有機會抽中雄獅旅行社旅遊券2萬元。11月21日至11月22日在信義A13、板橋大遠百弘前展單筆消費滿1,000元，送吳寶春麥方店特製弘前富士蘋果麵包一個，每日限量50份。

吳寶春麥方店研發特製「弘前富士蘋果麵包」作為弘前展限量滿額贈禮。圖／遠百提供
吳寶春麥方店研發特製「弘前富士蘋果麵包」作為弘前展限量滿額贈禮。圖／遠百提供
遠百弘前展「世界一蘋果」香味濃郁且果實碩大，每顆售價369元。圖／遠百提供
遠百弘前展「世界一蘋果」香味濃郁且果實碩大，每顆售價369元。圖／遠百提供
遠百弘前展今年更獨家引進2021年弘前櫻花祭官方形象大使「櫻花未來」周邊商品。圖／遠百提供
遠百弘前展今年更獨家引進2021年弘前櫻花祭官方形象大使「櫻花未來」周邊商品。圖／遠百提供

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