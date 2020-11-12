微風耶誕點燈 董座廖鎮漢攜手「信」為孩子圓夢

微風慈善基金會公益耶誕點燈，今年已連續第九年舉辦。今晚在微風廣場進行「2020聖誕奇蹟」點燈晚會，今年以「心願寶盒聖誕奇蹟」為主題，特別打造一座熱氣球，氣球上的每顆星星象徵孩子們夢想，點亮成真。現場包括微風集團暨微風慈善基金會董事長廖鎮漢、微風集團創辦人夫人林美瑛、聯邦銀行總經理林鴻聯，以及其他社福團體共同參與。

林美瑛表示，「微風慈善基金會邀請大家一同來擔任孩子們心中的耶誕老公公，透過認養心願，讓孩子們獲得一份愛的禮物。」廖鎮漢則分享「夢想是成功的養分，擁有了夢想，大家可以想像成為一棵為家人遮風擋雨的大樹。相信只要努力，所有甜美的果實，都可以達成。」微風慈善基金會至今，已協助超過萬名孩童圓夢，持續將善念發光發熱。

今年微風耶誕點燈以「心願寶盒」認養計畫為號召，認領「心願卡」對象包含唐氏症寶寶、目睹暴力兒童、原住民及新住民孩童及育幼院小朋友等，總數有200個心願，期望能藉由民眾認養心願卡，幫助這群需要社會資源支持的孩子們實現心願。微風慈善基金會表示，誠摯邀請大家一起加入認養計畫的行列，可至微風慈善基金會官網認領心願，將這份愛傳遞下去