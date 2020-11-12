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藥妝店限時好康！屈臣氏推「600件商品全年最低價」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏即日起至12月2日推出600件商品全年最低價。圖／屈臣氏提供
屈臣氏即日起至12月2日推出600件商品全年最低價。圖／屈臣氏提供

如果覺得百貨周年慶、雙11還是買不夠，藥妝店也有超殺優惠，屈臣氏即日起至12月2日推出600件商品全年最低價，網路商店還有限定優惠話題商品下殺5折起；Tomod’s則於11月25日前推出多款彩妝保養品任選2件75折，另有指定商品買1送1、第2件5折等優惠。

屈臣氏首次推出全年最低價優惠，即日起至12月2日共有彩妝保養、日常用品、保健商品等600件商品破盤下殺，包括獨家的曼秀雷敦頂級濃潤摩洛哥油護手霜100g原價399元、特價149元；台鹽生技膠原美妍嫩白修護護手霜2入組原價138元、特價69元等。

即日起屈臣氏網路商店推出限定商品優惠下殺5折起，結帳輸入「2012」優惠碼現折50元，門市取貨最高送100元電子折價券、App購物最高回饋200元電子折價券，熱推商品包括CK中性小香禮盒香水航空版原價1,298元、屈臣氏網路商店限時特價1,098元，KERASTASE金緻柔馭露100ml（原味／花漾粉）原價2,000元、屈臣氏網路商店限時特價1,249元等。

Tomod’s即日起至11月25日推出多款秋冬彩妝、保養品特價，包括Moist Labo定妝BB蜜粉原價500元、可享任選2件75折；媚點極上粉嫩保濕粉底霜系列原價330元、特價264元；MEDIHEAL保濕導入面膜（3片裝）系列原價279元、可享任選2件75折；CARMEX小蜜媞修護唇膏原價109元、可享買1送1；巴黎萊雅三合一卸妝潔顏水系列原價450元、可享買1送1。

台鹽生技 膠原美妍嫩白修護護手霜2入組，原價138元、屈臣氏即日起至12月2日特價69元。圖／屈臣氏提供
台鹽生技 膠原美妍嫩白修護護手霜2入組，原價138元、屈臣氏即日起至12月2日特價69元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏網路商店推出KERASTASE金緻柔馭露100ml（原味），原價2,000元、屈臣氏網路商店限時特價1,249元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏網路商店推出KERASTASE金緻柔馭露100ml（原味），原價2,000元、屈臣氏網路商店限時特價1,249元。圖／屈臣氏提供
曼秀雷敦頂級濃潤摩洛哥油護手霜100g，原價399元、屈臣氏即日起至12月2日特價149元。圖／屈臣氏提供
曼秀雷敦頂級濃潤摩洛哥油護手霜100g，原價399元、屈臣氏即日起至12月2日特價149元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏網路商店推出CK中性小香禮盒香水航空版，原價1,298元、屈臣氏網路商店限時特價1,098元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏網路商店推出CK中性小香禮盒香水航空版，原價1,298元、屈臣氏網路商店限時特價1,098元。圖／屈臣氏提供

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