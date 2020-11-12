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天冷買氣熱 新光三越台北站前周年慶人潮塞滿樓面

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越體系周年慶最後壓軸台北站前店今日開打，因推出全台門檻最低全館單筆滿2,000送200，首日湧入滿滿購物人潮。圖／新光三越提供
新光三越體系周年慶最後壓軸台北站前店今日開打，因推出全台門檻最低全館單筆滿2,000送200，首日湧入滿滿購物人潮。圖／新光三越提供

新光三越體系周年慶最後壓軸台北站前店今日開打，因推出門檻最低的全館單筆滿2,000送200回饋，ㄧ開店就湧入購物人潮，一樓化妝品樓面直接爆櫃。下殺43折的資生堂百優組、整組不到5千元就能到手的雅詩蘭黛雙11限定小棕瓶鐵粉與粉持久雙明星組，都瞬間秒殺，ORIGINS品木宣言靈芝水、蘭蔻極光水也是帶頭衝買氣，預估首日來店人潮達7.3萬人，較去年成長1成。

天氣變得溼冷大力助攻周年慶，禦寒商品成為消費者搶購重點，皇室羽毛工房、京都西川等萬元冬被全面下殺2折起，直接現省1萬多元，開賣不久全數搶購一空。台北站前店強打大學T買一送一，首日下午3點前已熱銷逾千件。電暖氣詢問度同步飆升，光是「Dyson三合一涼暖空氣清淨機」至下午3點共售出近百台。

在家自煮風潮與婚嫁商機，大家電買雙機送機搭配滿千送百，同樣引爆家電樓面人潮，LG敲敲門冰箱、洗衣機合購再加贈奇美電烤箱合購優惠，開店一小時成交量較去年成長3成，PHILIPS氣炸鍋下殺7折獨家加贈千元贈品禮券限量40份，開店2小時完售。台北站前店周年慶首日業績上看4.6億元。

另外，周年慶戰場拉到新北板橋，遠百體系壓軸周年慶由板橋中山店今起開跑，同樣受惠天氣轉濕涼，消費者搶買換季商品，因此換季商品備貨量拉高2成，羽絨冬被下殺3折起，禦寒大衣外套也下殺4折起。

遠百板橋中山店首日，全館首日業績上看4億元，較去年增20%。再加上近日天氣轉濕涼預計民眾採買換季商品意願較踴躍，遠百板橋中山店也將換季商品備貨量拉高2成，羽絨冬被下殺3折起，禦寒大衣外套也下殺4折起。TENDAYS一開店沒多久業績即破百萬，iPhone 12從開賣至今更是已賣逾千支，首日業績上4億元。

板橋中山店迎接周年慶購物人潮，特別打造拍照打卡區。圖／遠百提供
板橋中山店迎接周年慶購物人潮，特別打造拍照打卡區。圖／遠百提供
遠百體系壓軸周年慶板橋中山店今起開跑，首日人氣同樣熱絡。圖／遠百提供
遠百體系壓軸周年慶板橋中山店今起開跑，首日人氣同樣熱絡。圖／遠百提供

周年慶 換季 新光三越

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