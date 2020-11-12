快訊

自掏腰包訂百碗牛肉麵卻打統編 丁怡銘：代訂同仁習慣

歷史一刻！中油在查德挖到石油 95萬桶將運回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「老手媽媽」陳意涵把自己當禮物穿FENDI放閃 又勸敗周興哲買圍巾

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
陳意涵詮釋FENDI ROMA Holiday黑色帽T 40,900元、短褲19,800元、高跟鞋48,500元，搭配Packaging硬殼包43,500元；周興哲穿FENDI絲質襯衫43,500元、夾克86,900元、條紋西褲24,500元、FF Logo高筒靴32,900元、編織圍巾34,900元，搭配Packaging手拿包34,900元。記者陳立凱／攝影
陳意涵詮釋FENDI ROMA Holiday黑色帽T 40,900元、短褲19,800元、高跟鞋48,500元，搭配Packaging硬殼包43,500元；周興哲穿FENDI絲質襯衫43,500元、夾克86,900元、條紋西褲24,500元、FF Logo高筒靴32,900元、編織圍巾34,900元，搭配Packaging手拿包34,900元。記者陳立凱／攝影

FENDI推出2020耶誕Holiday系列，以度假的心情來表現都會穿搭，為當代旅行者而設計的系列，也增加了機能性和多元用途的精神，周興哲即表示他很喜歡品牌經典黃圍巾，想直接帶回家，共同出席發表會的陳意涵則說自己是個3C控，超喜歡FENDI x CHAOS Apple Watch保護殼項鍊，既實用又可以是時髦配件。

對於接下來要準備耶誕節禮物，陳意涵秉持務實前提、又直接放閃，「我和先生就是彼此最好的禮物。」久未出席時尚活動，剛好生日的她也很開心身上的帽T看似低調、卻是飄逸嫘縈緞面bling bling的面料，可以讓她閃閃亮亮現身，「而且隔19年才有一次國、農曆生日同一天，是38歲生日。」提及1111購物節剁手買了什麼？自嘲自己是「老手媽媽」的陳意涵再次發揮務實精神：「尿布！」除了運動風穿搭，FENDI推出Holiday系列女裝有FENDI ROMA主題圖案的厚實針織衫搭配嫵媚的裙子，在衝突中展現品牌二元對立的核心價值；經典黃色則運用在男裝羽絨夾克、圍巾，與極簡風格的西服形成鮮明對比。

配件則從自家的商品包裝袋、紙袋汲取靈感，推出中性的Packaging系列，俏皮外型和幽默設計令人印象深刻，以浪漫粉、FENDI經典黃為主色，展現了購物袋的硬挺剪裁結構，束口袋則是如雲朵般柔軟，小掛包和手環包最能表現FENDI的搞怪調皮，也為生活細節帶來奢華感。此外，FENDI與K-Way®合作推出訂製款雙面尼龍風衣，可以折疊收納在口袋裡，因應寒冬和雨天的需求；而FF主題圖案的緹花、皮革和毛絨材質拖鞋，則是享受慵懶假期的寓意，還有淡粉色的整套FENDI睡衣，可以展開一場歡樂的耶誕睡衣派對。

陳意涵詮釋FENDI ROMA Holiday黑色帽T 40,900元、短褲19,800元、Promenade網眼高跟鞋48,500元，搭配Packaging硬殼包43,500元，以及FENDI x CHAOS Apple Watch保護殼項鍊21,600元、FENDI x CHAOS打火機保護殼19,800元、FENDI x CHAOS Apple Airpods保護殼24,500元。記者陳立凱／攝影
陳意涵詮釋FENDI ROMA Holiday黑色帽T 40,900元、短褲19,800元、Promenade網眼高跟鞋48,500元，搭配Packaging硬殼包43,500元，以及FENDI x CHAOS Apple Watch保護殼項鍊21,600元、FENDI x CHAOS打火機保護殼19,800元、FENDI x CHAOS Apple Airpods保護殼24,500元。記者陳立凱／攝影
FENDI ROMA Holiday中款尼龍束口包，40,900元。圖／FENDI提供
FENDI ROMA Holiday中款尼龍束口包，40,900元。圖／FENDI提供
FENDI ROMA Holiday購物袋，98,000元。圖／FENDI提供
FENDI ROMA Holiday購物袋，98,000元。圖／FENDI提供
FENDI ROMA Holiday手環包，17,200元。圖／FENDI提供
FENDI ROMA Holiday手環包，17,200元。圖／FENDI提供
周興哲穿FENDI絲質襯衫43,500元、夾克86,900元、條紋西褲24,500元、FF Logo高筒靴32,900元、編織圍巾34,900元，搭配Packaging手拿包34,900元。記者陳立凱／攝影
周興哲穿FENDI絲質襯衫43,500元、夾克86,900元、條紋西褲24,500元、FF Logo高筒靴32,900元、編織圍巾34,900元，搭配Packaging手拿包34,900元。記者陳立凱／攝影
FENDI ROMA Holiday零錢包，17,200元。圖／FENDI提供
FENDI ROMA Holiday零錢包，17,200元。圖／FENDI提供
陳意涵詮釋FENDI ROMA Holiday黑色帽T 40,900元、短褲19,800元、高跟鞋48,500元，搭配Packaging硬殼包43,500元；周興哲穿FENDI絲質襯衫43,500元、夾克86,900元、條紋西褲24,500元、FF Logo高筒靴32,900元、編織圍巾34,900元，搭配Packaging手拿包34,900元。記者陳立凱／攝影
陳意涵詮釋FENDI ROMA Holiday黑色帽T 40,900元、短褲19,800元、高跟鞋48,500元，搭配Packaging硬殼包43,500元；周興哲穿FENDI絲質襯衫43,500元、夾克86,900元、條紋西褲24,500元、FF Logo高筒靴32,900元、編織圍巾34,900元，搭配Packaging手拿包34,900元。記者陳立凱／攝影
FENDI ROMA Holiday絨毛FF Logo室內拖，28,700元。圖／FENDI提供
FENDI ROMA Holiday絨毛FF Logo室內拖，28,700元。圖／FENDI提供
FENDI ROMA Holiday皮草繫帶披肩，10萬6,000元。圖／FENDI提供
FENDI ROMA Holiday皮草繫帶披肩，10萬6,000元。圖／FENDI提供
FENDI ROMA Holiday硬殼包，43,500元。圖／FENDI提供
FENDI ROMA Holiday硬殼包，43,500元。圖／FENDI提供

FENDI 圍巾

延伸閱讀

周興哲恢單後首露面 雙頰削瘦嘆：她是很好的女生

趙岱新被當成入門媳 周興哲2年姐弟戀卻分了

影／終結乳癌 周興哲、蘇慧倫等群星獻聲助公益

周予天野外脫了 好身材獲讚聲好害羞

相關新聞

天冷買氣熱 新光三越台北站前周年慶人潮塞滿樓面

新光三越體系周年慶最後壓軸台北站前店今日開打，因推出門檻最低的全館單筆滿2,000送200回饋，ㄧ開店就湧入購物人潮，一...

化療顧客吃「沒熟紅油抄手」腹瀉！春水堂致歉：全店再教育

知名連鎖茶館「春水堂」，近期發生出餐時食物不熟，導致顧客身體不適的消費糾紛，因此遭顧客投書媒體。春水堂於11月12日發表...

微風耶誕點燈 董座廖鎮漢攜手「信」為孩子圓夢

微風慈善基金會公益耶誕點燈，今年已連續第九年舉辦。今晚在微風廣場進行「2020聖誕奇蹟」點燈晚會，今年以「心願寶盒聖誕奇...

藥妝店限時好康！屈臣氏推「600件商品全年最低價」

如果覺得百貨周年慶、雙11還是買不夠，藥妝店也有超殺優惠，屈臣氏即日起至12月2日推出600件商品全年最低價，網路商店還...

「老手媽媽」陳意涵把自己當禮物穿FENDI放閃 又勸敗周興哲買圍巾

FENDI推出2020耶誕Holiday系列，以度假的心情來表現都會穿搭，為當代旅行者而設計的系列，也增加了機能性和多元...

11月20日開幕 好市多「北台中店」獨家開賣遊艇、限定金條、愛馬仕包

好市多在台灣第14家，也是台中第2家分店「北台中店」即將在11月20日正式開幕，為了盛大迎接新開店，好市多除了推出多款別...

滿滿童年回憶「雙星仙子X美樂蒂45周年快閃店」信義商圈開逛

三麗鷗迷期待的「雙星仙子X美樂蒂45周年」期間限定店，台北首站在新光三越信義新天地A11開幕，今起至11/30展開。歡慶...

CITIZEN超級鈦飛行表問世 百分百軍風設計帥慘了！

CITIZEN超級鈦科技問世50周年，並運用在不同表款上，最具話題的系列非PROMASTER的飛行表莫屬，忠實呈現軍風元...

萌翻！「卡娜赫拉的小動物icash2.0絨毛吊飾」7-11門市11/18限量開賣

天氣逐漸轉涼，需要點能溫暖人心的療癒小物，愛金卡公司宣布推出粉嫩可愛的「卡娜赫拉的小動物－粉紅兔兔icash2.0」、「...

全家便利商店推出會員「聰明消費學」活動！周末消費滿額限量送購物金

雙11剛過，超商接著推出黑色星期五優惠接力，全家便利商店針對會員推出「聰明消費學」活動，11月13日至11月29日活動期...

影／冬季也能繁花盛開！梵克雅寶聖誕玫瑰新作絕美藍調

擅長透過珠寶捕捉四季遞嬗變化的法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），今年迎來冬日盛開的繁花。...

有肉 5 週年慶 打造「質青生活風格派對」

「有肉」品牌今年11 月成立將屆滿五年，週年慶活動即將熱鬧展開，帶給植物迷最大的慶祝盛典！在台北這座城市綠地花園裡，有肉...

熱門新聞

「雙11」爆買潮包裹狠埋超商 店員厭世呼籲一件事必做

水逆終於退散！11月中旬3星座桃花爆開 金牛天秤上榜

寶瓶文化宣布在MOMO下架 總編輯：不能坐視書被賤賣

周日起難再下雨 彭啟明：要有最壞打算

用餐9折、滿額送小新！藏壽司進軍豐原 12道新菜上桌

國旅孝親補助 最高4500元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。