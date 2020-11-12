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「老手媽媽」陳意涵把自己當禮物穿FENDI放閃 又勸敗周興哲買圍巾
FENDI推出2020耶誕Holiday系列，以度假的心情來表現都會穿搭，為當代旅行者而設計的系列，也增加了機能性和多元用途的精神，周興哲即表示他很喜歡品牌經典黃圍巾，想直接帶回家，共同出席發表會的陳意涵則說自己是個3C控，超喜歡FENDI x CHAOS Apple Watch保護殼項鍊，既實用又可以是時髦配件。
對於接下來要準備耶誕節禮物，陳意涵秉持務實前提、又直接放閃，「我和先生就是彼此最好的禮物。」久未出席時尚活動，剛好生日的她也很開心身上的帽T看似低調、卻是飄逸嫘縈緞面bling bling的面料，可以讓她閃閃亮亮現身，「而且隔19年才有一次國、農曆生日同一天，是38歲生日。」提及1111購物節剁手買了什麼？自嘲自己是「老手媽媽」的陳意涵再次發揮務實精神：「尿布！」除了運動風穿搭，FENDI推出Holiday系列女裝有FENDI ROMA主題圖案的厚實針織衫搭配嫵媚的裙子，在衝突中展現品牌二元對立的核心價值；經典黃色則運用在男裝羽絨夾克、圍巾，與極簡風格的西服形成鮮明對比。
配件則從自家的商品包裝袋、紙袋汲取靈感，推出中性的Packaging系列，俏皮外型和幽默設計令人印象深刻，以浪漫粉、FENDI經典黃為主色，展現了購物袋的硬挺剪裁結構，束口袋則是如雲朵般柔軟，小掛包和手環包最能表現FENDI的搞怪調皮，也為生活細節帶來奢華感。此外，FENDI與K-Way®合作推出訂製款雙面尼龍風衣，可以折疊收納在口袋裡，因應寒冬和雨天的需求；而FF主題圖案的緹花、皮革和毛絨材質拖鞋，則是享受慵懶假期的寓意，還有淡粉色的整套FENDI睡衣，可以展開一場歡樂的耶誕睡衣派對。
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