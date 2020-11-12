環保就是一種潮流！BOSS全新永續時尚系列登場

日前PRADA正式推出Re-Nylon再生尼龍系列，再度展示出時尚品牌響應永續發展的友善潮流。而今年HUGO BOSS也推出了全新的永續時尚產品，包括可溯源羊毛男女裝系列、再生物料單品及由英國運動員/船長Alex Thomson演繹的承責航海系列，從材質本身到取材的方式，都秉持著環保、愛護動物的精神。

可溯源羊毛系列（Traceable Wool Capsule）主打精準剪裁和受嚴謹監管的生產程序，採用經保證動物權益的ZQ認證牧場美麗諾羊毛，之後會經意大利著名紡織廠REDA紡成毛線，確保可以追蹤每個工序，承責系列（Responsible Capsule）則選用有機棉混再生纖維紗線打造而成。另外，承責航海男装系列（Responsible Sailing Capsule）以HUGO BOSS競賽帆船及其環保設計概念為靈感，在生產過程中也減少使用天然資源，並採用Plastic Bank®生產的Social Plastic®紗線，以及COTTONFORLIFE的有機棉花製造，推出包含休閒及運動風款式服裝。