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環保就是一種潮流！BOSS全新永續時尚系列登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
可溯源羊毛系列主打精準剪裁和受嚴謹監管的生產程序，採用經保證動物權益的ZQ認證牧場美麗諾羊毛。圖／HUGO BOSS提供
可溯源羊毛系列主打精準剪裁和受嚴謹監管的生產程序，採用經保證動物權益的ZQ認證牧場美麗諾羊毛。圖／HUGO BOSS提供

日前PRADA正式推出Re-Nylon再生尼龍系列，再度展示出時尚品牌響應永續發展的友善潮流。而今年HUGO BOSS也推出了全新的永續時尚產品，包括可溯源羊毛男女裝系列、再生物料單品及由英國運動員/船長Alex Thomson演繹的承責航海系列，從材質本身到取材的方式，都秉持著環保、愛護動物的精神。

可溯源羊毛系列（Traceable Wool Capsule）主打精準剪裁和受嚴謹監管的生產程序，採用經保證動物權益的ZQ認證牧場美麗諾羊毛，之後會經意大利著名紡織廠REDA紡成毛線，確保可以追蹤每個工序，承責系列（Responsible Capsule）則選用有機棉混再生纖維紗線打造而成。另外，承責航海男装系列（Responsible Sailing Capsule）以HUGO BOSS競賽帆船及其環保設計概念為靈感，在生產過程中也減少使用天然資源，並採用Plastic Bank®生產的Social Plastic®紗線，以及COTTONFORLIFE的有機棉花製造，推出包含休閒及運動風款式服裝。

品牌也強調，只要是採用永續發展原材料生產的服裝均會附上RESPONSIBLE（承責）標籤，表示單品的主要面料由至少60%以上的永續材料構成，預計在2030年會實現比2018年減少30%二氧化碳排放、20%能源消耗等目標。

英國帆船運動員及船長Alex Thomson演繹秋冬承責航海男裝系列。圖／HUGO BOSS提供
英國帆船運動員及船長Alex Thomson演繹秋冬承責航海男裝系列。圖／HUGO BOSS提供
只要是採用永續發展原材料生產的服裝均會附上RESPONSIBLE（承責）標籤，表示單品的主要面料由至少60%以上的永續材料構成。圖／HUGO BOSS提供
只要是採用永續發展原材料生產的服裝均會附上RESPONSIBLE（承責）標籤，表示單品的主要面料由至少60%以上的永續材料構成。圖／HUGO BOSS提供
2020秋冬全新承責系列形象照。圖／HUGO BOSS提供
2020秋冬全新承責系列形象照。圖／HUGO BOSS提供
可溯源羊毛系列主打精準剪裁和受嚴謹監管的生產程序，採用經保證動物權益的ZQ認證牧場美麗諾羊毛。圖／HUGO BOSS提供
可溯源羊毛系列主打精準剪裁和受嚴謹監管的生產程序，採用經保證動物權益的ZQ認證牧場美麗諾羊毛。圖／HUGO BOSS提供
英國帆船運動員及船長Alex Thomson演繹秋冬承責航海男裝系列。圖／HUGO BOSS提供
英國帆船運動員及船長Alex Thomson演繹秋冬承責航海男裝系列。圖／HUGO BOSS提供

品牌 碳排放 環保

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