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我獨我驕傲！獨立製表的堅韌創意之路

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
除了造型特意、非圓非方，夜光時還能發出清楚光源，從「蛙眼」上「讀時」。圖 / MB&F 提供。
除了造型特意、非圓非方，夜光時還能發出清楚光源，從「蛙眼」上「讀時」。圖 / MB&F 提供。

昨日雙11，不少電商通路多推出購物優惠，意外引發獨立書店的一波網路熱議。由於紙本式微、閱讀下降的年代，獨立書店象徵另一批擁護紙本的經營者，企圖在知識爆炸的年代，主張紙本閱讀、理想性的重要。相形之下，非集團、獨立經營，甚至是獨立製表師同名品牌的少量獨立腕表品牌，通常減少使用通用機芯、開發不同的時間閱讀形式，帶來趣味與特殊的機械結構研發，也和獨立書店頗有異曲同工之妙。

像曾多次獲「日內瓦鐘表大賞」的Urwerk，選擇顛覆時間、具有高辨識度的「漫遊衛星時間顯示」，近期並推出新款UR-100 V Iron腕表。品牌自製的12.02新機芯，是由機芯推動著連結三個衛星小時轉頭的卡羅素裝置。每個衛星小時轉頭都為噴砂及珠擊陽極氧化鋁，承托衛星轉頭的卡羅素為噴砂鍍釕黃銅。每張小時轉頭由右至左，指示時間由0到60之後，衛星小時的數字將轉向為下一個小時時鐘的正確數字、同時整只「轉頭」將回復至右側的0時位置，捨棄傳統的指針、卻令時間的閱讀帶來更多樂趣。

喜歡跟大家當朋友的MB&F則用夜光、科幻當魔法棒，把時間變「青蛙」。曾在十年前推出第一代的HM3 Frog，在2020年強勢回歸，「進化」成第三代的FrogX。堅硬無比的透明藍寶石水晶玻璃表殼，須由尖端為鑽石的工具或特製高科技碳化物鑽頭方能打磨修飾成型。兩個變形、立體的半球形，分別展示了小時與分鐘，又像是「蛙眼」、碩大而逗趣。同時一旦以特殊角度欣賞特定方式的反射光線將揭示隱而未顯的訊息：MB&F經典的戰斧造形標誌。

MB&F HM Holorgie FrogX腕表不僅是Frog的十周年之作，更有藍、綠、紫共有三色可選，每款限量10枚，訂價約508萬元。今天不當王子、我們自選當青蛙。

共有綠、紫、藍，三色的MB&F FrogX腕表，各限量10只，訂價約508萬元。圖 / MB&F 提供。
共有綠、紫、藍，三色的MB&F FrogX腕表，各限量10只，訂價約508萬元。圖 / MB&F 提供。
最早誕生於2011年的HM Frog腕表，以怪奇、強烈，富有金屬未來風格的科幻感，把時間儀器變「青蛙」。圖 / MB&F 提供。
最早誕生於2011年的HM Frog腕表，以怪奇、強烈，富有金屬未來風格的科幻感，把時間儀器變「青蛙」。圖 / MB&F 提供。
具有獨特「漫遊衛星時間顯示」系統的UR-100 V Iron腕表，捨棄傳統的指針、卻令時間的閱讀帶來更多樂趣，限量25只，178萬元。圖 / Urwerk提供。
具有獨特「漫遊衛星時間顯示」系統的UR-100 V Iron腕表，捨棄傳統的指針、卻令時間的閱讀帶來更多樂趣，限量25只，178萬元。圖 / Urwerk提供。
刻意將表冠設置於12點鐘方向，UR-100 V Iron腕表仍能從鈦金屬表殼的精細打磨修飾，令人感受到高科技的科幻氣氛。圖 / Urwerk提供。
刻意將表冠設置於12點鐘方向，UR-100 V Iron腕表仍能從鈦金屬表殼的精細打磨修飾，令人感受到高科技的科幻氣氛。圖 / Urwerk提供。

品牌 腕表

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