南港瓶蓋工廠「自造舞台試驗所」 藝起來開瓶！

圖／聯合數位文創提供

聖誕節、新年假期還不曉得何處去嗎？聯合數位文創從 12月24日起，在南港瓶蓋工廠台北製造所M棟，推出「自造舞台試驗所」的演出節目，邀你藝起來開瓶！繼獨角音樂劇、自創音樂劇歌曲精華後，第二波登場的是明星魔術師簡銘宣籌畫已久的2021最新專場《 第六種感應 》、再加上由曾參與歌劇魅影世界巡演的Paul Whiteley領軍台灣歌劇演員的歐美音樂劇選粹音樂會《 曙光再現 音樂劇之旅 》，11/13於udn售票網同步開賣！

元旦連假即將登台的是簡銘宣《第六種感應》，投身魔術界20餘年，少年時開始便師從國寶級魔術家賈克禮老師接受專業訓練，代表作品為消失遊覽車、預測樂透號碼等，更被著名大師劉謙譽為最具天賦的後起之秀，也是首位登上紐約時裝週舞台的華人魔術師。

提到規劃已久的2021最新力作《第六種感應》，簡銘宣表示，一直以來魔術秀總是強調複雜機關、驚人噱頭及娛樂效果。但這些年的歷練，反而讓簡銘宣對心靈魔術有了全新的認知，在耗時一年的沉潛創作後，本次演出將捨去華麗包裝，打造一場追求純粹的心靈魔術演出，由觀眾來帶領這場秀走到未知的目的地，什麼是心靈魔術，簡銘宣將在此作品給出答案！

隨著經典百老匯劇作歌劇魅影即將在台颳起長達一個月的音樂旋風，曾參與歌劇魅影25周年世界巡演的Paul Whiteley(保羅懷特利)也將攜手才華不凡的台灣音樂劇演員們，帶著觀眾一同探索包括歌劇魅影、漢彌爾頓、女巫前傳、悲慘世界、吉屋出租等劇場界鉅作的膾炙人口曲目，近距離沉浸在經典音樂劇的磅礡旋律裡！

歐美音樂劇選粹《曙光再現 音樂劇之旅》音樂會編排精心呼應今年多變的世界情勢，節目從闇黑類型音樂劇選輯作為起點，讓那些低谷灰暗的情緒得以一點一滴透過歌唱宣洩；下半場則逐漸轉化為歡樂明亮的風格，讓歡樂的經典曲目引領氣氛逐漸走向光明溫暖，宣告這個世界仍有撫慰人心的光亮在前頭等候著大家。

曾參與經典歐美音樂劇演出的保羅‧懷特利即將再現風采。圖／聯合數位文創提供

連續四個周末，「自造舞台試驗所」將在瓶蓋工廠台北製造所M棟帶來不同主題的在地藝文節目，邀請不同的台灣演出團體共襄盛舉，秉持著創造多元的主軸，搭配園區的一系列開幕活動、講座、市集…等，期望能給喜愛藝文休閒的台灣觀眾，一個高CP值的最新好去處！詳情請上 瘋活動官網 。

由瓶蓋工廠台北製造所、聯合數位文創主辦、集思會展事業群協辦之「自造舞台試驗所」-簡銘宣《 第六種感應 》及《 曙光再現 音樂劇之旅 》將分別於2021年1月2日及2021年1月14日至17日在瓶蓋工廠台北製造所M棟演出（台北市南港區南港路二段13號）。即日起購票請上udn售票網，客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00），演出座位有限，請把握機會購票，不要錯過。





自造舞台試驗所 -- 簡銘宣《第六種感應》精彩看點

★師從國寶級魔術大師賈克禮、曾擔任劉謙團隊魔術設計顧問及執行

★亞洲首屈一指的明星幻術師、讀心者和催眠師

★首位登上【紐約時裝週】的華人魔術師

★台視收視冠軍【鑽石夜總會】首席魔術師&魔術顧問





自造舞台試驗所 --《曙光再現 音樂劇之旅》精彩看點

★熱門歐美音樂劇必聽曲目一次網羅，橫跨時空的經典選輯精華呈現

★前歌劇魅影世界巡演演員2021首場台北演出，近距離目睹專業風采

★征戰國內外舞台專業台灣音樂劇演員齊聚一堂，精湛演繹耳熟能詳劇作

★精心鋪排觀眾最愛動聽旋律，告別灰暗2020、用歌聲一起迎向2021新希望





自造舞台試驗所-《第六種感應》、《曙光再現 音樂劇之旅》

●演出期間│

《第六種感應》2021.01.02

《曙光再現 音樂劇之旅》2020.01.14-17

●演出地點│瓶蓋工廠台北製造所M棟（台北市南港區南港路二段13號）

●粉絲專頁│ https://www.facebook.com/udnperformance/

●官方網站│ https://uevent.udnfunlife.com/STAGEMAKER/

●售票資訊│udn售票網

《第六種感應》 https://pse.is/38yls8

《曙光再現 音樂劇之旅》 https://pse.is/38ep4a

●主辦單位│瓶蓋工廠台北製造所、udnFunLife 聯合數位文創

●共同主辦│簡銘宣、TurnAround Productions、灰階藝術

●協辦單位│集思會展事業群

●大宗購票│(02)7721-6955 #1（週一至週五9:00~18:00）

●客服專線│(02)7721-6958 #2（每日9:00~18:00）

●場次票價│

【第六種感應】

2021/01/02(六) 14:30、19:30

全票 NT$800 (不劃位，自由入座)

早鳥票 NT$550、預售票 NT$600 (數量有限，售完為止)

【曙光再現 音樂劇之旅】

2020/01/14(四)-17(日) 每晚19:30

票價NT 1,200 / 1,000 / 800 (對號入座)

早鳥票 8折、雙人套票83折、預售票88折、學生票9折(數量有限，售完為止)