11月20日開幕 好市多「北台中店」獨家開賣遊艇、限定金條、愛馬仕包
好市多在台灣第14家，也是台中第2家分店「北台中店」即將在11月20日正式開幕，為了盛大迎接新開店，好市多除了推出多款別家分店買不到的開幕獨家限量商品，更看好中台灣消費力，於開幕期間特別推出近60萬的「財富女神金條」、60萬的愛馬仕凱莉包、80萬的SUZUKI重機、甚至還有158萬的7人座動力遊艇供會員選購，已有會員詢問預訂。好市多台灣總經理趙建華預估，北台中店首年業績將上看60億。
好市多賣場內大約有4,000多種品項，其中將近5成是進口商品，且有多項會員專屬服務創造市場差異化，所以雖然是收費會員制，每年須繳付1,150～3,000元的會費，在台仍擁有超過300萬忠誠度極高的主卡會員，連帶帶動聯名卡有超過250萬的辦卡量。而台中南屯店也是目前全台業績最好的分店，好市多台灣總經理趙建華非常看好中部市場，表示如果有合適的地點，不排除在台中再開其他分店。
歡慶開幕，好市多北台中店將推出許多限量獨家商品，包含樂高迷必收藏的「Marvel Studios限量鋼鐵人頭像樂高積木」、瑞士知名PAMP鑄幣廠推出的「財富女神金條」，甚至還有「Ford Ranger最高等級5人座皮卡車」，以及法國設計波蘭製造的「7人座動力遊艇」，都是這次開幕令人驚豔的當店限定商品。今年因為疫情大家都無法出國玩，好市多也針對喜愛歐洲精品的會員推出知名品牌的包包、香水、手表，透過數千項進口夯品滿足國人的購物慾望，實現「類出國」的採購樂趣。
好市多北台中店位於台中市北屯區敦富路366號，開幕前臨時辦卡處推出買1送1優惠，目前已有超過3萬多名新會員加入，11月20日開幕當天來店消費即贈北台中店紀念版購物袋乙只（限量15,000份）。而北台中店旁、中部地區首間好市多自助加油站已於10月底搶先開幕，平均每公升便宜2～3元的超值油價，搭配好市多國泰世華聯名信用卡使用，能享3%多利金回饋。
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