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滿滿童年回憶「雙星仙子X美樂蒂45周年快閃店」信義商圈開逛

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「雙星仙子X美樂蒂45周年」期間限定店，11/12～11/30台北首站在新光三越信義新天地A11推出。圖／邁思娛樂提供
「雙星仙子X美樂蒂45周年」期間限定店，11/12～11/30台北首站在新光三越信義新天地A11推出。圖／邁思娛樂提供

三麗鷗迷期待的「雙星仙子X美樂蒂45周年」期間限定店，台北首站在新光三越信義新天地A11開幕，今起至11/30展開。歡慶45周年特別以音樂派對為慶生主題，雙星仙子、美樂蒂化身嘻哈DJ等可愛的打卡佈置。雙星仙子為12月壽星，特別推出一系列冬季保暖商品，另外，期間限定店也為無法出國的粉絲，帶來了日本45周年限定款。

期間限定店特別為台灣粉絲推出實用保暖系列商品，包括彈蓋式不鏽鋼保溫瓶、晴雨兩用自動折疊傘、玻璃分隔保鮮盒等，日本45周年限定款，則有手抱雲熊熊的限量雙星仙子絨毛娃娃組，限量象寶寶絨毛娃娃吊飾。還有粉嫩收納系列，化妝包、手提袋、束口袋，以及造型吊鍊、壓克力鑰匙圈等。預計11月20日開賣的第二波新品有療癒的造型披肩保暖毯、麗絲絨透氣抱枕、短毛吸水地墊等，讓雙星仙子X美樂蒂陪伴溫暖過冬。

新光三越信義新天地開幕首四日(11/12～11/15)限時優惠，消費滿699元，可參加抽獎活動，有機會獲得45周年限定束口手提袋；玻璃分層保鮮盒原價890元，優惠價699元；不鏽鋼保溫瓶500ML原價1,250，優惠價699元；晴雨兩用自動折疊傘原價990，早鳥預購價399元。緊接著

「雙星仙子X美樂蒂45周年」期間限定店將於11/25至12/27巡迴高雄漢神百貨，明年1/20至2/16前往台南南紡購物中心。

「雙星仙子X美樂蒂45周年」期間限定店，11/12～11/30台北首站在新光三越信義新天地A11推出。圖／邁思娛樂提供
「雙星仙子X美樂蒂45周年」期間限定店，11/12～11/30台北首站在新光三越信義新天地A11推出。圖／邁思娛樂提供
麗絲絨透氣抱枕，450元。圖／邁思娛樂提供
麗絲絨透氣抱枕，450元。圖／邁思娛樂提供
短毛吸水地墊，300元。圖／邁思娛樂提供
短毛吸水地墊，300元。圖／邁思娛樂提供
霧面陶瓷馬克杯，350元。圖／邁思娛樂提供
霧面陶瓷馬克杯，350元。圖／邁思娛樂提供
「雙星仙子X美樂蒂45周年期間限定店」日本限定品。圖／邁思娛樂提供
「雙星仙子X美樂蒂45周年期間限定店」日本限定品。圖／邁思娛樂提供
「雙星仙子X美樂蒂45周年期間限定店」台灣限定品。圖／邁思娛樂提供
「雙星仙子X美樂蒂45周年期間限定店」台灣限定品。圖／邁思娛樂提供
彈蓋式不鏽鋼保溫瓶，1,250元。圖／邁思娛樂提供
彈蓋式不鏽鋼保溫瓶，1,250元。圖／邁思娛樂提供

保暖 日本

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