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CITIZEN超級鈦飛行表問世 百分百軍風設計帥慘了！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN代言人王建民詮釋光動能AT8195-85L全球電波飛行腕表44,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN代言人王建民詮釋光動能AT8195-85L全球電波飛行腕表44,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN超級鈦科技問世50周年，並運用在不同表款上，最具話題的系列非PROMASTER的飛行表莫屬，忠實呈現軍風元素，戴上手就是「大寫的帥氣」，還請來代言人王建民詮釋，硬漢格調再加乘。而Seiko Prospex LX系列新表，同樣探索無垠天際，將其神祕面貌　重現於腕間。

以戰鬥機作為靈感，CITIZEN讓AT8195-85L、AT8194-11X兩款腕表，都採用了鈦金屬當作表殼，以及搭載H804光動能全球多局電波機芯。表盤的設計仿照戰鬥機儀表板，其中的AT8195-85L表款搭配DLC電鍍，使其呈現碳黑色澤；AT8194-11X款則為獨家顏色MRK Gold古銅金色，搭配了牛皮表帶，帶出濃濃軍風。

不僅如此，CITIZEN也以同樣概念，採取光動能全球多局電波H145機芯，打造出CB0206-86X及CB0204-14L兩只腕表，其表盤則仿照戰鬥機儀錶板上的燃油油量指示系統，並具備寬軸且俐落的大三針配置。此外，表圈的航空計算尺，可使飛行員規劃計畫時快速計算相關數值，並透過旋轉左下角的表冠即可調整表圈的計算公式。

Seiko的Prospex LX系列新表款，則進一步的探索神秘太空，搭配的是2008年曾登上太空的Spring Drive 5R66機芯，並藉由漸層的表盤以及雙色調的藍寶石水晶表圈內環，呈現平流層隨著大氣變化在黑色與藍色間轉換的狀態。表款特有的滑動式運針，讓秒針寂靜無聲的掃過表盤，運轉動作猶如太空船航行在廣闊宇宙中的情景。

CITIZEN光動能AT8195-85L全球電波飛行腕表，鈦金屬表殼、表鍊，44,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能AT8195-85L全球電波飛行腕表，鈦金屬表殼、表鍊，44,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能CB0206-86X全球電波飛行腕表，鈦金屬表殼、表鍊，限量100只，35,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能CB0206-86X全球電波飛行腕表，鈦金屬表殼、表鍊，限量100只，35,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能CB0204-14L全球電波飛行腕表，鈦金屬表殼，限量100只，31,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能CB0204-14L全球電波飛行腕表，鈦金屬表殼，限量100只，31,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能AT8194-11X全球電波飛行表，鈦金屬表殼，限量50只，33,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能AT8194-11X全球電波飛行表，鈦金屬表殼，限量50只，33,800元。圖／CITIZEN提供

Seiko Prospex LX Line限量SNR049J1腕表，鈦金屬表殼、表鍊，全台限量10只，17萬8,000元。圖／SEIKO提供
Seiko Prospex LX Line限量SNR049J1腕表，鈦金屬表殼、表鍊，全台限量10只，17萬8,000元。圖／SEIKO提供

太空 腕表

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