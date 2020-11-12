聽新聞
test
0:00 / 0:00
CITIZEN超級鈦飛行表問世 百分百軍風設計帥慘了！
CITIZEN超級鈦科技問世50周年，並運用在不同表款上，最具話題的系列非PROMASTER的飛行表莫屬，忠實呈現軍風元素，戴上手就是「大寫的帥氣」，還請來代言人王建民詮釋，硬漢格調再加乘。而Seiko Prospex LX系列新表，同樣探索無垠天際，將其神祕面貌 重現於腕間。
以戰鬥機作為靈感，CITIZEN讓AT8195-85L、AT8194-11X兩款腕表，都採用了鈦金屬當作表殼，以及搭載H804光動能全球多局電波機芯。表盤的設計仿照戰鬥機儀表板，其中的AT8195-85L表款搭配DLC電鍍，使其呈現碳黑色澤；AT8194-11X款則為獨家顏色MRK Gold古銅金色，搭配了牛皮表帶，帶出濃濃軍風。
不僅如此，CITIZEN也以同樣概念，採取光動能全球多局電波H145機芯，打造出CB0206-86X及CB0204-14L兩只腕表，其表盤則仿照戰鬥機儀錶板上的燃油油量指示系統，並具備寬軸且俐落的大三針配置。此外，表圈的航空計算尺，可使飛行員規劃計畫時快速計算相關數值，並透過旋轉左下角的表冠即可調整表圈的計算公式。
Seiko的Prospex LX系列新表款，則進一步的探索神秘太空，搭配的是2008年曾登上太空的Spring Drive 5R66機芯，並藉由漸層的表盤以及雙色調的藍寶石水晶表圈內環，呈現平流層隨著大氣變化在黑色與藍色間轉換的狀態。表款特有的滑動式運針，讓秒針寂靜無聲的掃過表盤，運轉動作猶如太空船航行在廣闊宇宙中的情景。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言