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萌翻！「卡娜赫拉的小動物icash2.0絨毛吊飾」7-11門市11/18限量開賣

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
愛金卡公司推出粉嫩可愛的「卡娜赫拉的小動物－粉紅兔兔icash2.0」、「卡娜赫拉的小動物－P助icash2.0」，每組售價290元，11月18日起於7-ELEVEN門市限量開賣。圖／愛金卡提供
愛金卡公司推出粉嫩可愛的「卡娜赫拉的小動物－粉紅兔兔icash2.0」、「卡娜赫拉的小動物－P助icash2.0」，每組售價290元，11月18日起於7-ELEVEN門市限量開賣。圖／愛金卡提供

天氣逐漸轉涼，需要點能溫暖人心的療癒小物，愛金卡公司宣布推出粉嫩可愛的「卡娜赫拉的小動物－粉紅兔兔icash2.0」、「卡娜赫拉的小動物－P助icash2.0」，兩款商品各含一張icash2.0感應卡及一個絨毛吊飾，每組售價290元，11月18日起將於7-ELEVEN門市限量開賣（數量依各門市庫存為準），「卡娜赫拉的小動物－粉紅兔兔icash2.0」首批限量8,000組、「卡娜赫拉的小動物－P助icash2.0」首批限量6,000組。即日起也可於7-ELEVEN購物中心或博客來購買，每組含運價325元，售完為止。

「卡娜赫拉的小動物－粉紅兔兔icash2.0」、「卡娜赫拉的小動物－P助icash2.0」附贈的絨毛吊飾觸感柔順，絨毛吊飾內還可以放置小物，搭乘火車、捷運、公車，或到家樂福、麥當勞、漢堡王、星巴克、光南大批發、指定茶飲店家、台北時代百貨、京站百貨、高雄夢時代指定櫃位消費都可使用。

愛金卡公司推出粉嫩可愛的「卡娜赫拉的小動物－粉紅兔兔icash2.0」、「卡娜赫拉的小動物－P助icash2.0」，每組售價290元，11月18日起於7-ELEVEN門市限量開賣。圖／愛金卡提供
愛金卡公司推出粉嫩可愛的「卡娜赫拉的小動物－粉紅兔兔icash2.0」、「卡娜赫拉的小動物－P助icash2.0」，每組售價290元，11月18日起於7-ELEVEN門市限量開賣。圖／愛金卡提供
「卡娜赫拉的小動物－粉紅兔兔icash2.0」、「卡娜赫拉的小動物－P助icash2.0」附贈可愛的絨毛吊飾。圖／愛金卡提供
「卡娜赫拉的小動物－粉紅兔兔icash2.0」、「卡娜赫拉的小動物－P助icash2.0」附贈可愛的絨毛吊飾。圖／愛金卡提供

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