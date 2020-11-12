全家便利商店推出會員「聰明消費學」活動！周末消費滿額限量送購物金

雙11剛過，超商接著推出黑色星期五優惠接力，全家便利商店針對會員推出「聰明消費學」活動，11月13日至11月29日活動期間的每周五、六、日3天會員於全台門市單筆消費滿500元且完成累點，回饋100元購物金，購物金每周限量10萬筆，回饋率高達20%，精打細算族千萬不要錯過。

全家便利商店自今年5月推出周末滿額贈購物金活動，周末來客數、客單價皆較前月成長1成以上，搶搭雙11、黑色星期五話題，11月13日至11月29日活動期間每周五、六、日推出會員專屬的「聰明消費學」活動，於全台門市單筆消費滿500元且完成累點（如遇商品折扣，折扣後結帳金額需滿500元）就送100元購物金；本次「聰明消費學」活動共3周，每位會員每周回饋上限1次，每周限量10萬筆。同步推薦多款優惠商品，包括長榮空廚星級牛肉麵單盒500元、任選2盒特價950元；Let’s Café單品濾掛咖啡（6入）原價210元、特價189元，任選3盒567元。