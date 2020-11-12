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影／冬季也能繁花盛開！梵克雅寶聖誕玫瑰新作絕美藍調

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶推出Rose de Noël系列新品。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶推出Rose de Noël系列新品。圖／梵克雅寶提供

擅長透過珠寶捕捉四季遞嬗變化的法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），今年迎來冬日盛開的繁花。在即將到來的歲末時季，新作向在寒冬中盛放的稀世花卉「聖誕玫瑰」致意：經典的Rose de Noël迎來全新迷你尺寸的新作，由聖誕玫瑰擔綱主角的 Hellébore系列亦首度登場，頌揚皚皚白雪下繁花薈萃、生意盎然的大自然。

誕生於1970年的Rose de Noël系列，其名為聖誕玫瑰，原作採用粉紅珊瑚、黃K金及鑽石打造；多年來更延伸出不同色調的繽紛變奏，以美鑽花蕊配襯白色或灰色珍珠母貝、珊瑚、玉髓及綠玉髓等硬寶石雕琢成碩大圓潤的花瓣，流露潤澤光彩。同時隨著時代演進與配搭需求，更推出特大、大、中 及小號不同尺寸，在不同品味及場合閃耀。今年冬季全新迷你尺寸的圖騰，分別有白色珍珠母貝及青金石兩種素材打造的吊墜和耳環，共4款新作。迷你小花亦推出少量珊瑚版本，向1970年的Rose de Noël原作致敬。

全新登場的Hellébore珠寶系列，設計靈感來自別稱Helleboris的聖誕玫瑰。單個或多數的花朵圖騰，以靈動的不對稱方式，妝點項鍊、胸針、耳環、戒指、以及梵克雅寶經典的指間戒上。雕琢成浮雕的花瓣鑲嵌於白K金上：白色珍珠母貝的迷幻虹彩、綠松石的淡雅冰藍及青金石的深邃藍調細緻交融，組成出層次豐富的冬日色彩。鑽石勾勒花朵的邊緣，輕透如雪花，簇擁著中央組成花蕊的7顆鑽石，彰顯雪白皎潔的大自然之美。

為了讓以硬寶石雕琢的花瓣綻放極致華麗的色彩，梵克雅寶嚴選表面光滑、能映照出和諧虹彩的白色珍珠母；色調一致無瑕的青金石，深邃處閃耀著漫天星塵般黃鐵礦斑點；綠松石亦須擁有毫無瑕疵的海藍色調；介乎玫瑰橙至淡粉紅的珊瑚則因難以搜集而彌足珍貴。Rose de Noël 及Hellébore珠寶的花瓣更需手工逐一製作打磨，最後配襯相組成花。花瓣位置更仔細安排不同高低層次，確保配戴起來活潑優雅；金屬的鏤空結構讓鑽石流露最多的光芒，為作品增添迷人的璀璨。

為慶祝新品登場，梵克雅寶也特地與與2017年Grand Prix Design Parade Toulon Van Cleef & Arpels得獎者、法國藝術家Alexandre Benjamin Navet再度聯手，以三段動畫分別以Rose de Noël胸針及耳環、Hellébore戒指及Lotus指間戒為主角，呈現花卉形態及炫目色彩，頌揚大自然於冬日的活力一面。

Hellébore耳環，白K金鑲嵌白色珍珠母貝、鑽石，86萬元。圖／梵克雅寶提供
Hellébore耳環，白K金鑲嵌白色珍珠母貝、鑽石，86萬元。圖／梵克雅寶提供
在珠寶結構上調整珍珠母貝圖騰組裝花瓣。圖／梵克雅寶提供
在珠寶結構上調整珍珠母貝圖騰組裝花瓣。圖／梵克雅寶提供
Hellébore指間戒，白K金鑲嵌白色珍珠母貝、綠松石、鑽石，98萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Hellébore指間戒，白K金鑲嵌白色珍珠母貝、綠松石、鑽石，98萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël耳環及胸針出現在Alexandre Benjamin Navet製作的「Un matin dans la neige」影片一幕。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël耳環及胸針出現在Alexandre Benjamin Navet製作的「Un matin dans la neige」影片一幕。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël耳環迷你尺寸，黃K金鑲嵌白色珍珠母貝、鑽石，42萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël耳環迷你尺寸，黃K金鑲嵌白色珍珠母貝、鑽石，42萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël吊墜迷你尺寸，黃K金鑲嵌白色珍珠母貝、鑽石，26萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël吊墜迷你尺寸，黃K金鑲嵌白色珍珠母貝、鑽石，26萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Hellébore項鍊，白K金鑲嵌白色珍珠母貝、綠松石、青金石、鑽石，630萬元。圖／梵克雅寶提供
Hellébore項鍊，白K金鑲嵌白色珍珠母貝、綠松石、青金石、鑽石，630萬元。圖／梵克雅寶提供
Hellébore手鐲，白K金鑲嵌白色珍珠母貝、綠松石、青金石、鑽石，321萬元。圖／梵克雅寶提供
Hellébore手鐲，白K金鑲嵌白色珍珠母貝、綠松石、青金石、鑽石，321萬元。圖／梵克雅寶提供
Hellébore胸針，白K金鑲嵌綠松石、青金石、鑽石，145萬元。圖／梵克雅寶提供
Hellébore胸針，白K金鑲嵌綠松石、青金石、鑽石，145萬元。圖／梵克雅寶提供
Hellébore戒指，白K金鑲嵌青金石、鑽石，69萬元。圖／梵克雅寶提供
Hellébore戒指，白K金鑲嵌青金石、鑽石，69萬元。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël耳環迷你尺寸，黃K金鑲嵌青金石、鑽石，590,000元。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël耳環迷你尺寸，黃K金鑲嵌青金石、鑽石，590,000元。圖／梵克雅寶提供
磨砂加工。圖／梵克雅寶提供
磨砂加工。圖／梵克雅寶提供
Lotus指間戒出現在Alexandre Benjamin Navet製作的「Bassin givré」影片一幕。圖／梵克雅寶提供
Lotus指間戒出現在Alexandre Benjamin Navet製作的「Bassin givré」影片一幕。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël吊墜迷你尺寸，黃K金鑲嵌青金石、鑽石，36萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël吊墜迷你尺寸，黃K金鑲嵌青金石、鑽石，36萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
Hellébore戒指出現在Alexandre Benjamin Navet製作的「Empreintes」影片一幕。圖／梵克雅寶提供
Hellébore戒指出現在Alexandre Benjamin Navet製作的「Empreintes」影片一幕。圖／梵克雅寶提供

鑽石 珊瑚 珠寶

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