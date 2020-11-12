影／冬季也能繁花盛開！梵克雅寶聖誕玫瑰新作絕美藍調

擅長透過珠寶捕捉四季遞嬗變化的法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），今年迎來冬日盛開的繁花。在即將到來的歲末時季，新作向在寒冬中盛放的稀世花卉「聖誕玫瑰」致意：經典的Rose de Noël迎來全新迷你尺寸的新作，由聖誕玫瑰擔綱主角的 Hellébore系列亦首度登場，頌揚皚皚白雪下繁花薈萃、生意盎然的大自然。

誕生於1970年的Rose de Noël系列，其名為聖誕玫瑰，原作採用粉紅珊瑚、黃K金及鑽石打造；多年來更延伸出不同色調的繽紛變奏，以美鑽花蕊配襯白色或灰色珍珠母貝、珊瑚、玉髓及綠玉髓等硬寶石雕琢成碩大圓潤的花瓣，流露潤澤光彩。同時隨著時代演進與配搭需求，更推出特大、大、中 及小號不同尺寸，在不同品味及場合閃耀。今年冬季全新迷你尺寸的圖騰，分別有白色珍珠母貝及青金石兩種素材打造的吊墜和耳環，共4款新作。迷你小花亦推出少量珊瑚版本，向1970年的Rose de Noël原作致敬。

全新登場的Hellébore珠寶系列，設計靈感來自別稱Helleboris的聖誕玫瑰。單個或多數的花朵圖騰，以靈動的不對稱方式，妝點項鍊、胸針、耳環、戒指、以及梵克雅寶經典的指間戒上。雕琢成浮雕的花瓣鑲嵌於白K金上：白色珍珠母貝的迷幻虹彩、綠松石的淡雅冰藍及青金石的深邃藍調細緻交融，組成出層次豐富的冬日色彩。鑽石勾勒花朵的邊緣，輕透如雪花，簇擁著中央組成花蕊的7顆鑽石，彰顯雪白皎潔的大自然之美。

為了讓以硬寶石雕琢的花瓣綻放極致華麗的色彩，梵克雅寶嚴選表面光滑、能映照出和諧虹彩的白色珍珠母；色調一致無瑕的青金石，深邃處閃耀著漫天星塵般黃鐵礦斑點；綠松石亦須擁有毫無瑕疵的海藍色調；介乎玫瑰橙至淡粉紅的珊瑚則因難以搜集而彌足珍貴。Rose de Noël 及Hellébore珠寶的花瓣更需手工逐一製作打磨，最後配襯相組成花。花瓣位置更仔細安排不同高低層次，確保配戴起來活潑優雅；金屬的鏤空結構讓鑽石流露最多的光芒，為作品增添迷人的璀璨。