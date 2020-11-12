有肉 5 週年慶 打造「質青生活風格派對」

「有肉」品牌今年11 月成立將屆滿五年，週年慶活動即將熱鬧展開，帶給植物迷最大的慶祝盛典！在台北這座城市綠地花園裡，有肉邀請同樣為五歲生日的質感品牌：A Design & Life Project、Boven 雜誌圖書館、土生土長與旅飯，首次舉辦「質青生活風格派對」，透過日常生活中食、飲、住、行、育、樂等的不同面向，碰撞出精彩的感官體驗，帶來更多設計能量的交流與可能性，感受多肉植物、綠意設計、優質精緻生活，打造理想質感風格！

5週年「質青生活風格派對」，各家質感品牌都提供專屬滿額禮，通通有肉門市現場限定，只送不賣！還有最新網紅拍照熱帶風造景，11/14 -/11/30期間限定，歡迎來體驗我們準備的優質生活風格提案，與我們同歡，讓每天的生活就是場場接續的派對，打造屬於自己的質感美好生活。

有肉5週年慶（圖／有肉提供）

踏入有肉，迎面而來的 Urban Green

五週年再升級 2.0 綠本美麗 最具話題的城市綠洲網紅牆誕生

有肉5週年慶（圖／有肉提供）

有肉店門外最具代表的多肉造景植生牆，五年來迎接每個消費者與路過的人們！多肉植物一年四季的美，在此自然綻放。今年多肉牆升級成 2.0 版本，與擅長景觀設計規劃的「酉 Succulent & Artwork」聯手打造，將植物的綠與美麗發揮極致，大型多肉以「原生地」樣貌生長，錯落擺放的仙人掌與龍舌蘭們更奔放自由，彷彿一秒身處於另一種風情，堪稱今年城市中最具話題的綠意網紅牆！

有肉也於 5 週年推出植物系 IG 濾鏡，在植栽造景網紅牆、現場各個質感空間拍照，隨時分享質感生活紀錄、傳遞生活美好，在城市裡，享受被熱帶植物包圍，輕鬆擁有一方綠意，不但可以撫慰浮躁的心情，還能創造偽出國的愜意。

質感生活就從日常小物開始

有肉5週年慶（圖／有肉提供）

有肉推廣的精緻禮品與生活已達五年，幫消費者用綠意為生活加分。有時候，只需一個生活質感小物，即可大大改變家中氛圍。A Design&Life Project 精選獨家設計的質感容器，搖身一變成為多肉植栽，並由有肉植栽設計師專業搭配合適的植物，《這組盆栽》在兩大品牌的巧手下應運而生，限定滿額贈品絕對能讓生活增色不少！期間內於有肉消費滿額，即可獲得 A Design&Life Project 植物盆器與接水盤，帶回家繼續享受「植」感生活。

首創！造訪微型植物圖書館 延伸植栽更多可能性

有肉5週年慶，微型植物圖書館-Boven（圖／有肉提供）

若植栽能為生活帶來更多元豐富的情感，相信閱讀亦然。擁有超過 20,000 本藏書的 Boven 雜誌圖書館，由主理人 Spencer 精選 50 本植物雜誌，於有肉門市打造限時微型植物圖書館，在一片綠色植物圍繞下與書籍相會，從書中獲得更多綠意、設計、生活等靈感，拓展延伸質感生活的多元性。Boven 五週年慶期間內也推出，於有肉消費滿額即贈送 Boven 閱讀券，免費到本部繼續閱讀！

延續台灣好物的生命價值

有肉5週年慶，台灣好食-土生土長（圖／有肉提供）

有肉與多位台灣盆器設計師合作，再加上多肉植栽設計讓植物不再只是植物，更多了一份生活感。擁有同樣理念的「土生土長」，讓每一口吃進去的食物，從來源、生產製作到上餐桌對於環境都很友善。在地美好的飲食風景，不待遠求，在五週年「質青生活風格派對」即可透過親自品嚐與接觸認識台灣在地好食品。週年慶期間消費滿額，即能獲得 土生土長 台灣特色茶香米果及包種茶香乾洗手，支持台灣在地產品。

旅遊，是生活不可或缺的驚嘆號！有肉x酒鬼巴士 延伸生活的美好

如果說要記錄下日常生活點滴，多數我們會用逗號與句號連貫，而旅行就是中間的驚喜（驚嘆號）與未知的探索（問號）了！迷戀多肉、喜歡植物的我們，不管到哪裡也都想靠近植物多一些，將生活中的樂趣繼續延伸。由旅飯/米飯旅行社的創辦人工頭堅，親自帶大家來趟「酒鬼巴士」之旅，用酒、巴士延伸生活，直接近距離親近大自然！活動期間成為有肉 VIP 資格，即有機會免費參與。（名額有限，歡迎加入）

有肉五週年限定盆器！只送不賣的 500 趴 X 有肉 多肉植栽組

有肉5週年慶，500趴x有肉 多肉植栽 _ 葉忠宜操刀視覺（圖／有肉提供）

慶生怎麼少得了生日禮物！有肉五週年的紀念好禮，是由風格鮮明的平面設計師葉忠宜操刀視覺，為質感媒體 500 輯的大型活動 500 趴所設計的聯名限量水泥盆器，以世代混搭、質感重擊為主題，共推出兩款樣式。於有肉週年慶期間消費滿$ 3,500，即贈限量盆器，只送不賣！

11/14 - 11/30 有肉五週年「質青生活風格派對」見！

集結台灣品牌能量與精神的延續，將各種質感美好串連在一起，以派對為名，好好生活為實，邀你一起來同歡，從中看見自己與生活更多美好的想像。到有肉參加五週年「質青生活風格派對」沐浴在綠意環境、感受設計能量、IG濾鏡拍美照記錄生活、帶走限量滿額禮，讓你滿載而歸，身心都滿足！

五週年慶活動資訊：

活動日期：2020/11/14 - 11/30 11:00~18:30

派對地點：台北市大安區四維路 76 巷 19 號（有肉門市）

免費自由參加