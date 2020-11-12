上次沒搶到？Chloe墨鏡、耶誕倒數紅酒「好市多北台中店」再現身

好市多北台中店即將於11月20日正式開幕，開幕當日除了消費即贈北台中店紀念版購物袋乙只（限量15,000份），更將推出多項只限北台中店才有的開幕限量優惠商品，甚至黃金項鍊都有折價優惠。

但除了已經在會員App公告的北台中店開幕專屬優惠商品，其實店內還有很多隱藏版斷貨商品會在開幕時悄悄現身店內，包括掀起瘋搶的Chloe墨鏡、耶誕倒數紅酒禮盒等，都會限量再推出。好市多表示，為了北台中店開幕已經籌備許多，這些在其他店受到歡迎的熱賣商品是原本就預留給北台中店的貨量，消費者如果想入手部分限量商品，20號開幕是最後機會。

即將開幕的好市多北台中店，賣場面積超過3,500坪，賣場主要位於地下1層，1樓則為西式餐飲、光學部、聽力中心、輪胎中心，1～4層共有汽車位810格、機車位366格，是全台好市多分店中擁有最多汽車停車位的賣場，並設置車位在席系統，讓會員快速找到車位，提供會員更寬敞舒適的購物空間。北台中店旁還有中部地區首間好市多自助加油站，賣場地址位於台中市北屯區敦富路366號。