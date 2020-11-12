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三明治機、自動給皂機可愛必收！7-11「拉拉熊暖心時光集點」推29款限量商品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN將於11月18日起展開「拉拉熊暖心時光集點」，推出近30款限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於11月18日起展開「拉拉熊暖心時光集點」，推出近30款限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供

入冬之後天氣漸涼，就是想懶懶地窩在家，7-ELEVEN最新一波集點活動與軟萌慵懶的拉拉熊合作，11月18日起展開「拉拉熊暖心時光集點」，鎖定宅商機與年末的歡樂聚會、派對，推出陶瓷叉匙組、陶瓷盤、陶瓷茶壺溫茶組、長抱枕、廚房地墊等近30款限量周邊商品，尤其是自動給皂機、多功能三明治料理機更是可愛又實用。

7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」首度運用全新彩繪風格設計，首波活動自11月18日起開跑，包括精緻小巧、304不鏽鋼材質的「限量陶瓷叉匙組」集滿6點加89元或84點免費送1款，共4款隨機出貨；收集4款就可拼成圓形的「限量陶瓷盤」適合聚會、派對使用，集滿6點加89元或84點免費送1款，共4款隨機出貨；另外還有4款木蓋可當杯墊的「限量陶瓷木蓋馬克杯」、4款雙耳把手設計的「限量針織套陶瓷碗」，集滿6點加119元或126點免費送1款，共8款隨機出貨。

11月18日下午3點起開放限量預購的包括「限量陶瓷茶壺溫茶組」，可搭配陶瓷馬克杯、陶瓷碗使用，集滿6點加349元可加購1款，共2款；絨毛刺繡圖案、袋口有拉鍊的「限量針織手提袋」集滿6點加299元可加購1款，共2款；長達70公分、雙面皆有拉拉熊圖案的「限量長抱枕」集滿6點加299元可加購1款，共2款；防油防汙、容易擦拭的「限量廚房地墊」集滿6點加399元可加購1款，共2款；與義大利百年品牌攜手推出的「限量MOLESKINE筆記本」，封底內側附有擴充式口袋，並附贈拉拉熊貼紙一張，集滿6點加399元就可擁有。

7-ELEVEN也推出電子集點搶先預購的獨家商品，11月18日下午3點起OPEN POINT會員可在OPEN POINT App「小7集點卡」功能中，限使用電子點數搶先兌換預購，數量有限售完為止，包括今年最夯的「造型自動給皂機」，頂端有拉拉熊立體公仔，裝上電池就能自動感應給皂，不僅居家實用，也適合年底用來交換禮物，集滿6點加499元可加購1款，共2款；可烤出拉拉熊大頭圖案的「限量多功能三明治料理機」， 使用方便清洗的不沾快拆烤盤，可做三明治、荷包蛋及鬆餅，集滿6點加999元可加購1款，共2款。

此外， 7-ELEVEN也與美國廚房家電Oster攜手推出「限量Ball Mason Jar隨鮮瓶果汁機」、「限量BBQ陶瓷電烤盤」，11月18日下午3點起集滿6點＋999～1,099元就能入手，相當於最低市價4.8折起。OPEN!家族則首度跟文創設計品牌「印花樂」聯名合作，以象徵懷舊文化的八哥、老磁磚、煙花經典主題圖素，推出一系列環保周邊商品， 11月18日起搶先於OPEN POINT App開放會員搶先預購，包括可收捲袋、兔耳袋、餐具袋、圓底提袋、萬用袋、萬用布等。

7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日下午3點起開放預購的「限量廚房地墊」集滿6點加399元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日下午3點起開放預購的「限量廚房地墊」集滿6點加399元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日起開跑，商品可互相組合搭配使用，全套收集盛裝餐點必定成為聚會焦點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日起開跑，商品可互相組合搭配使用，全套收集盛裝餐點必定成為聚會焦點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日下午3點起開放OPEN POINT會員於App使用電子點數搶先兌換預購的「限量多功能三明治料理機」，集滿6點加999元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日下午3點起開放OPEN POINT會員於App使用電子點數搶先兌換預購的「限量多功能三明治料理機」，集滿6點加999元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日下午3點起開放OPEN POINT會員於App使用電子點數搶先兌換預購的「造型自動給皂機」，集滿6點加499元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日下午3點起開放OPEN POINT會員於App使用電子點數搶先兌換預購的「造型自動給皂機」，集滿6點加499元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日下午3點起開放預購的「限量陶瓷茶壺溫茶組」，可搭配陶瓷馬克杯、陶瓷碗使用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日下午3點起開放預購的「限量陶瓷茶壺溫茶組」，可搭配陶瓷馬克杯、陶瓷碗使用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日下午3點起開放預購的「限量長抱枕」集滿6點加299元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日下午3點起開放預購的「限量長抱枕」集滿6點加299元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日下午3點起開放預購的「限量針織手提袋」集滿6點加299元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日下午3點起開放預購的「限量針織手提袋」集滿6點加299元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日起開跑，「限量陶瓷盤」適合聚會、派對使用，集滿6點加89元或84點免費送1款，共4款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日起開跑，「限量陶瓷盤」適合聚會、派對使用，集滿6點加89元或84點免費送1款，共4款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日起開跑，「限量陶瓷叉匙組」集滿6點加89元或84點免費送1款，共4款隨機出貨。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日起開跑，「限量陶瓷叉匙組」集滿6點加89元或84點免費送1款，共4款隨機出貨。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日起開跑，「限量陶瓷木蓋馬克杯」、「限量針織套陶瓷碗」集滿6點加119元或126點免費送1款，共8款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日起開跑，「限量陶瓷木蓋馬克杯」、「限量針織套陶瓷碗」集滿6點加119元或126點免費送1款，共8款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日下午3點起開放預購的「限量陶瓷茶壺溫茶組」，可搭配陶瓷馬克杯、陶瓷碗使用，集滿6點加349元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日下午3點起開放預購的「限量陶瓷茶壺溫茶組」，可搭配陶瓷馬克杯、陶瓷碗使用，集滿6點加349元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日起開跑，商品可互相組合搭配使用，全套收集盛裝餐點必定成為聚會焦點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「拉拉熊暖心時光集點」11月18日起開跑，商品可互相組合搭配使用，全套收集盛裝餐點必定成為聚會焦點。圖／7-ELEVEN提供

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