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金箔上身！RICHARD MILLE雙時計女表貴氣顯奢

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
RM 07-01腕表使用了金箔、碳纖維、紅金、黃金、黑瑪瑙與黑色藍寶石，展現複合、神秘的多層次魅力。 圖 / RICHARD MILLE提供。
RM 07-01腕表使用了金箔、碳纖維、紅金、黃金、黑瑪瑙與黑色藍寶石，展現複合、神秘的多層次魅力。 圖 / RICHARD MILLE提供。

金色總帶給人富裕、豐饒、純粹與珍稀的美好聯想。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE過往擅長以高科技複合材質打造超輕量、極限量的奢華腕表，近期則取金箔為素材，為原本既有兩款時計：RM 07-01與RM 037腕表換上品牌獨家Gold Carbon TPT®金箔碳纖維複合材料成為表殼質材，金光閃爍、貴氣再升華。

雖使用不同的CRMA1與CRMA2自動上鍊機芯為動力來源，但同樣具有酒桶型修長線條的RM07-01與RM 037 Ladies腕表，悉數披上了Gold Carbon TPT®金箔碳纖維表殼，似一位風度翩翩的名媛穿戴上了高級訂製（Bespoke）禮服，展現出前衛姿態與自信；Gold Carbon TPT®金箔碳纖維是將碳纖維與金箔以類似「米」字型的方式層層堆疊，高壓融合後再進行彎曲、以符合RM07-01與RM 037的酒桶形與彎曲表殼。

於此同時，黃金、紅金不同的色調也豐潤了兩款腕表的視覺光譜，並在表面搭配上黑瑪瑙或黑色藍寶石，營造出光華高潔、綿細豐潤的不同印象；CRMA1、CRMA2兩款自動鏤空上鍊機芯都具備可變幾何結構的自動盤，可隨日常生活習慣實際需求進行調節，更精確地調整上鍊效率；不同之處在於CRMA1並具有超大日期顯示，可從12點鐘方向欣賞到當日的日期數字資訊。兩款腕表RM 07-01與RM 037腕表定價則分別為501萬與660萬元。

使用特殊米字型堆疊出的「Gold Carbon TPT®金箔碳纖維」，是RICHARD MILLE品牌獨家專利，並運用在RM 037腕表表殼上。圖 / RICHARD MILLE提供。
使用特殊米字型堆疊出的「Gold Carbon TPT®金箔碳纖維」，是RICHARD MILLE品牌獨家專利，並運用在RM 037腕表表殼上。圖 / RICHARD MILLE提供。

RICHARD MILLE RM 07-01腕表，Gold Carbon TPT®金箔碳纖維、CRMA2自動上鍊鏤空機芯、時間顯示、大日期顯示，501萬元。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE RM 07-01腕表，Gold Carbon TPT®金箔碳纖維、CRMA2自動上鍊鏤空機芯、時間顯示、大日期顯示，501萬元。圖 / RICHARD MILLE提供。

RICHARD MILLE RM 037腕表，Gold Carbon TPT®金箔碳纖維、CRMA1自動上鍊鏤空機芯、時間顯示、大日期顯示，660萬元。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE RM 037腕表，Gold Carbon TPT®金箔碳纖維、CRMA1自動上鍊鏤空機芯、時間顯示、大日期顯示，660萬元。圖 / RICHARD MILLE提供。

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