好想出去玩！跟著VERSACE來趟耶誕公路旅行

還有一個多月就是耶誕節了，眾家時尚品牌節慶廣告輪番登場。VERSACE近日就推出今年的耶誕宣傳系列照，帶來一場精采奢華的公路旅行。

為什麼是公路旅行呢？原來VERSACE特別以「回家過節的愉快心情」作為本次廣告的靈感，除了刻劃那種即將和家人、朋友團聚的興奮心情之外，也用各種美麗的風景來讓人回味旅遊的美好，尤其是在這個因為新冠疫情而暫時無法出遊的時期，一解大家的旅遊癮。

這次參與拍攝的名模包含Irina Shayk、Adut Akech、Biaggio Ali Walsh和Louis Baines等人，他們穿上秋冬系列的服飾，搭配耶誕節推薦系列包款、鞋款和配件等等，以顏色搶眼的影像風格呈現出讓人印象深刻的時尚姿態。而推薦商品中也包含了紅金配色的應景包款，還有各種粉彩的小皮件、經典印花絲巾、鞋款等等，都是很適合作為犒賞自己或送禮使用的單品。