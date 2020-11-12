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用餐9折、滿額送小新！藏壽司進軍豐原 12道新菜上桌
來自日本的「藏壽司」，將於11月24日正式進駐豐原太平洋百貨，將推出用餐9折優惠，以及滿額贈送「蠟筆小新趴姿玩偶」等優惠活動。另外自11月20日至11月26日期間，也限時推出「「北海道大粒帆立貝佐鮭魚卵」、「北海道大粒醃漬帆立貝海苔包」等系列新品。
藏壽司豐原太平洋店將於11月24日正式開幕，並於11月17日起開始試營運。為慶祝新店開幕，11月17日至11月30日期間，凡參與臉書打卡活動，即可享用餐9折的優惠。另外於店內消費滿1,500元，可獲贈「蠟筆小新購物袋」；消費滿2,000元，則可獲得「蠟筆小新趴姿玩偶」，數量有限，僅限豐原太平洋店發送。
11月20日至11月26日期間，全台藏壽司則推出「「北海道大帆立貝&生鮭魚祭」，一次推出12道的全新料理。其中首度推出的「北海道大粒帆立貝佐鮭魚卵」，使用厚度翻倍的北海道大粒帆立貝，再佐上鮭魚卵，口感大幅升級，每盤80元。「北海道大粒醃漬帆立貝海苔包」則是將大粒帆立貝以特調醬汁醃製後，再搭配海苔享用，每盤40元。另外還有集結生干貝、生鮭魚、赤蝦的「豪華三鮮」，以及炙烤味噌美乃滋鮭魚、炙烤玫瑰岩鹽生鮭魚、金目鯛三重奏、盛的滿滿貝柱握壽司等新品，以及帆立貝蝦仁茶碗蒸、蝦仁扇貝天婦羅醬拌烏龍麵等新選擇，每盤40～130元。
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