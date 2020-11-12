用餐9折、滿額送小新！藏壽司進軍豐原 12道新菜上桌

來自日本的「藏壽司」，將於11月24日正式進駐豐原太平洋百貨，將推出用餐9折優惠，以及滿額贈送「蠟筆小新趴姿玩偶」等優惠活動。另外自11月20日至11月26日期間，也限時推出「「北海道大粒帆立貝佐鮭魚卵」、「北海道大粒醃漬帆立貝海苔包」等系列新品。

藏壽司豐原太平洋店將於11月24日正式開幕，並於11月17日起開始試營運。為慶祝新店開幕，11月17日至11月30日期間，凡參與臉書打卡活動，即可享用餐9折的優惠。另外於店內消費滿1,500元，可獲贈「蠟筆小新購物袋」；消費滿2,000元，則可獲得「蠟筆小新趴姿玩偶」，數量有限，僅限豐原太平洋店發送。