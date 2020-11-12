柏克金啤酒三大賽16獎牌加持 再獲亞洲年度最佳酒廠

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

2020年是台灣展露頭角的一年，不同產業都在國際崢嶸頭角、發光發熱。本地啤酒品牌柏克金今年大放異彩，近日再於英、日、德三項國際大賽以九款啤酒拿下共8金8牌合共16面獎牌，並獲英國IBC國際啤酒挑戰賽（International Beer Challenge）的「亞洲年度最佳酒廠」肯定。

德國EBS歐洲啤酒之星（European Beer Star）由德國自營釀酒協會與巴伐利亞自營釀酒協會主辦，自2004年始、今年為第16屆，並有40多國、過2,000款啤酒共襄盛舉；今年柏克金則以經典皮爾森啤酒、淡色勃克啤酒、煙燻啤酒三款，得到「德式皮爾森啤酒」、「德式淡色勃克啤酒」、「法蘭克尼亞風格煙燻啤酒」三個類別金牌，也是本屆獲獎最多的國際酒廠。老字號的英國IBC國際啤酒挑戰（International Beer Challenge）早從1977年開始，累積信譽與歷史甚深；今年柏克金的柏克金則共有德式黑啤酒、柏克金老啤酒、柏克金水晶小麥啤酒、柏克金煙燻啤酒等四款啤酒皆獲金牌認可，加上連兩年獲「亞洲年度最佳酒廠（Brewer of the Year Asia）」肯定，展現酒廠的堅強實力。

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※飲酒過量，害人害己。

也由於屢傳佳績，柏克金近日再主打黑色瓶身的「德式黑啤酒」。堅守德國純酒令釀製，100%僅使用水、麥芽、啤酒花、酵母為原料，不添加輔料的特色，並於今年日本IBC國際啤酒競賽（The International Beer Cup）拿下金牌，對啤酒飲用大國、精擅細膩生活風格的日本能獲此肯定，實屬難得。同時德式黑啤酒也將於柏克金啤酒餐廳、柏克金燒肉屋、101柏克金啤酒吧以及各大通路陸續販售，冬日的微涼氣候、更厚重的食物滋味，正合拍於富豐郁焙烤與堅果、咖啡香氣，醇厚酒體的德式黑啤酒。搭餐、微醺小酌？兩兩相宜。

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以季節限定酒款形式推出的柏克金德式黑啤酒，帶有豐富的的焙烤與堅果與咖啡香，酒體醇厚，合適於秋冬飲用。圖 / 柏克金啤酒提供。提醒您：開車不喝酒、喝酒不開車。