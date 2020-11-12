LEVI'S、New Balance再聯手 翻玩經典元素打造話題鞋款、服飾

LEVI'S和New Balance再度聯手，翻玩品牌經典元素，打造限量服飾鞋款，創造搶購話題！潮牌Stayreal主理人阿信操刀支線PLAN A系列，同樣在前一波上市時，受到粉絲的追捧，因此邁入秋冬之際，第二波商品也隨之推出，並親自登場演繹形象視覺。

今年三月時，LEVI'S和New Balance合作，創造限量鞋款，一上市就被秒殺。而這一季，雙品牌再度聯手，推出包含經典版型衣著及鞋履系列。此次以全新的327鞋型為架構，作為聯名鞋的基礎，並融合LEVI'S經典丹寧色調，以及新三原色的概念，呈現出灰與白，及採用水洗石灰丹寧色調搭配黑色的鞋款。服飾則呼應了鞋款的設計，三款夾克採取拼接方式完成，正面為LEVI'S經典丹寧面料，背面則以New Balance絎縫版的大寫「N」字重新演繹，同時綴以3M反光車邊縫線，向品牌的慢跑鞋反光元素致敬。不僅如此，更推出特別版聯名LOGO T恤，結合LEVI'S原創牛仔褲與New Balance 320慢跑鞋的影像視覺，並以獨特的撕裂拼接的手法呈現。

潮牌Stayreal主理人阿信操刀支線PLAN A系列，並親自登場演繹形象視覺。圖／Stayreal提供

五月天的的阿信以「音樂是本解答書」為概念，展開支線PLAN A系列的設計，第二波的產品，除了延續他平常私下的穿搭風格，還首度挑戰有別於過往的款式，包括牛仔丹寧外套、無領夾克、工裝背心等。以及利用耐磨材質，搭配多彩撞色拼接設計，推出兩種尺寸的包款。大尺寸款後背包容量大，通勤或上課皆實用；2ways版型的小後背包，背帶可以自行調整斜側背或是後背，適合日常休閒使用。

LEVI'S和New Balance再度聯手打造限量夾克4,990元。圖／LEVI'S提供

Stayreal PLAN A系列生命有一種絕對迷你後背包1,680元。圖／Stayreal提供

Stayreal PLAN A系列生命有一種絕對後背包2,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal PLAN A系列待後來的我們丹寧外套3,280元。圖／Stayreal提供

LEVI'S與New Balance聯名327慢跑鞋3,680元。圖／LEVI'S提供

Stayreal PLAN A系列人生稍縱即逝2ways外套4,280元。圖／Stayreal提供

LEVI'S與New Balance聯名原色雙面丹寧夾克4,990元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與New Balance聯名日系水洗淺藍雙面丹寧夾克4,390元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與New Balance聯名水洗石灰雙面丹寧夾克4,990元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與New Balance聯名327慢跑鞋3,680元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與New Balance聯名T恤1,490元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與New Balance聯名327慢跑鞋3,680元。圖／LEVI'S提供