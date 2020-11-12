快訊

與日相熱線 拜登：釣魚台列嶼適用美日安保條約第五條

國家隊又出包！「健康天使」偷跑擴產能 販售未經許可口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LEVI'S、New Balance再聯手 翻玩經典元素打造話題鞋款、服飾

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
LEVI'S和New Balance再度聯手，翻玩品牌經典元素，打造限量服飾鞋款，創造搶購話題！圖／LEVI'S提供
LEVI'S和New Balance再度聯手，翻玩品牌經典元素，打造限量服飾鞋款，創造搶購話題！圖／LEVI'S提供

LEVI'S和New Balance再度聯手，翻玩品牌經典元素，打造限量服飾鞋款，創造搶購話題！潮牌Stayreal主理人阿信操刀支線PLAN A系列，同樣在前一波上市時，受到粉絲的追捧，因此邁入秋冬之際，第二波商品也隨之推出，並親自登場演繹形象視覺。

今年三月時，LEVI'S和New Balance合作，創造限量鞋款，一上市就被秒殺。而這一季，雙品牌再度聯手，推出包含經典版型衣著及鞋履系列。此次以全新的327鞋型為架構，作為聯名鞋的基礎，並融合LEVI'S經典丹寧色調，以及新三原色的概念，呈現出灰與白，及採用水洗石灰丹寧色調搭配黑色的鞋款。服飾則呼應了鞋款的設計，三款夾克採取拼接方式完成，正面為LEVI'S經典丹寧面料，背面則以New Balance絎縫版的大寫「N」字重新演繹，同時綴以3M反光車邊縫線，向品牌的慢跑鞋反光元素致敬。不僅如此，更推出特別版聯名LOGO T恤，結合LEVI'S原創牛仔褲與New Balance 320慢跑鞋的影像視覺，並以獨特的撕裂拼接的手法呈現。

潮牌Stayreal主理人阿信操刀支線PLAN A系列，並親自登場演繹形象視覺。圖／Stayreal提供
潮牌Stayreal主理人阿信操刀支線PLAN A系列，並親自登場演繹形象視覺。圖／Stayreal提供

五月天的的阿信以「音樂是本解答書」為概念，展開支線PLAN A系列的設計，第二波的產品，除了延續他平常私下的穿搭風格，還首度挑戰有別於過往的款式，包括牛仔丹寧外套、無領夾克、工裝背心等。以及利用耐磨材質，搭配多彩撞色拼接設計，推出兩種尺寸的包款。大尺寸款後背包容量大，通勤或上課皆實用；2ways版型的小後背包，背帶可以自行調整斜側背或是後背，適合日常休閒使用。

LEVI'S和New Balance再度聯手打造限量夾克4,990元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S和New Balance再度聯手打造限量夾克4,990元。圖／LEVI'S提供

Stayreal PLAN A系列生命有一種絕對迷你後背包1,680元。圖／Stayreal提供
Stayreal PLAN A系列生命有一種絕對迷你後背包1,680元。圖／Stayreal提供

Stayreal PLAN A系列生命有一種絕對後背包2,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal PLAN A系列生命有一種絕對後背包2,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal PLAN A系列待後來的我們丹寧外套3,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal PLAN A系列待後來的我們丹寧外套3,280元。圖／Stayreal提供

LEVI'S與New Balance聯名327慢跑鞋3,680元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S與New Balance聯名327慢跑鞋3,680元。圖／LEVI'S提供

Stayreal PLAN A系列人生稍縱即逝2ways外套4,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal PLAN A系列人生稍縱即逝2ways外套4,280元。圖／Stayreal提供

LEVI'S與New Balance聯名原色雙面丹寧夾克4,990元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S與New Balance聯名原色雙面丹寧夾克4,990元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與New Balance聯名日系水洗淺藍雙面丹寧夾克4,390元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S與New Balance聯名日系水洗淺藍雙面丹寧夾克4,390元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與New Balance聯名水洗石灰雙面丹寧夾克4,990元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S與New Balance聯名水洗石灰雙面丹寧夾克4,990元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與New Balance聯名327慢跑鞋3,680元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S與New Balance聯名327慢跑鞋3,680元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與New Balance聯名T恤1,490元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S與New Balance聯名T恤1,490元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與New Balance聯名327慢跑鞋3,680元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S與New Balance聯名327慢跑鞋3,680元。圖／LEVI'S提供

Stayreal PLAN A系列追夢吧！活在當下襯衫2,680元。圖／Stayreal提供
Stayreal PLAN A系列追夢吧！活在當下襯衫2,680元。圖／Stayreal提供

品牌

延伸閱讀

眼鏡俠洩暖舉 五月天阿信幫「拉客」

#打一句有聲音的句子challenge爆紅！PTT掀起影劇版「我要當老師」、「皇上駕崩」、「甘安捏」超有畫面

蔡阿嘎被讚嗓音像阿信 七月半開唱掃街催票

雷／「婆婆」結局解開最大謎團！阿信竟回歸影響鷗貴CP

相關新聞

LEVI'S、New Balance再聯手 翻玩經典元素打造話題鞋款、服飾

LEVI'S和New Balance再度聯手，翻玩品牌經典元素，打造限量服飾鞋款，創造搶購話題！潮牌Stayreal主理...

讓搖滾再次偉大 Montblanc全新Elvis Presley書寫工具

經典的事物總不隨時光流轉而消退，像是書寫下文字時帶來的真實回饋、音樂帶來的情感騷動，又或紅極一時的「貓王」Elvis

紳士必備！S.T. Dupont COHIBA限量系列聯名款

法國精品品牌都彭（S.T. Dupont）和知名品牌COHIBA繼2003年合作後，今年再次發表最新限量版商品，以慶祝世...

超商隱藏版好物 咚進熟客圈LINE群組

遍布全台各地的超商是民眾採買的好鄰居，但不知你有沒有發現？有些促銷優惠或者貨架上看不到的隱藏版好物，原來只在各家門市的L...

李永得明年六月提文創園區白皮書 談文創有三大面向

從文策院到空總，文化部相關文創業務近來備受爭議，也成為今天立院審文化部110年度總預算的焦點。立委歷經一個多小時後，決議...

吃得到A5和牛、鴨肝、藍龍蝦！犇「14道式套餐」2680元

隨著邁入5週年，位於微風信義百貨的「犇」微風信義館，即日起以A5和牛、伊比利Bellota火腿、藍龍蝦、鴨肝等元素，透過...

影／新北耶誕城周五開城 各燈區今試點燈民眾搶拍照

新北歡樂耶誕城已連續舉辦10年，將在周五（13日）開城，今年首次結合「迪士尼經典童話」，打造全台唯一的迪士尼主題3D光雕...

邦瀚斯珠寶拍賣 台北明起預展 絕世祖母綠、藍寶石驚艷

邦瀚斯（Bonhams）「香港珠寶與翡翠」拍賣會將於11月28日舉行，11月12日起至14日止率先來台公開預展亮相，展出...

每天化妝怕爛臉？4招養出柔嫩雞蛋肌 選化妝品很重要

為何有些人每天都畫上完整妝容，即使卸妝，還能保持著光滑細緻的肌膚？很多人都以為，化妝可能會導致肌膚出現暗沉、痘痘、膚色不...

LOEWE聯名藝術家耶誕系列 洋溢海洋度假風情也太迷人

創意奇才Jonathan Anderson執掌的LOEWE，每次出手總讓人驚喜，品牌發表了Holidya耶誕系列，摒除雪...

adidas替Derrick Rose打造最潮新戰靴 緩震、輕量兼具球迷必收！

無論你是NBA球星Derrick Rose、還是Kyle Kuzma等人的粉絲，這季荷包準備大失血了！因為adidas與...

逾20年米其林一星主廚 掌「雅意」義大利新餐廳

來自義大利皮埃蒙特區傳承三代、蟬聯逾20年的米其林一星餐廳Ca’Vittoria行政主廚─馬西米利亞諾·穆索（Massi...

熱門新聞

國旅孝親專案草案曝光 限定55歲以上、最高補助4500元

雙11喝起來！星巴克買一送一來了 連續3天優惠

「梵高」轉中颱 彭啟明：周四、周五降雨機率大

雙11優惠吃不到？網揭1111大玩文字遊戲：今年完全沒購物慾

寶可夢快閃活動！全球僅4城市22日首發 台南是全台唯一

環評史上首見估算 金昌石礦將「挖」掉21億元生態價值

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。