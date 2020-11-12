讓搖滾再次偉大 Montblanc全新Elvis Presley書寫工具

經典的事物總不隨時光流轉而消退，像是書寫下文字時帶來的真實回饋、音樂帶來的情感騷動，又或紅極一時的「貓王」Elvis

Presley與搖滾樂。萬寶龍（Montblanc）推出新款「著名人物」系列書寫工具，向一代搖滾樂之王「艾維斯‧普里斯萊」致意。

黑色皮革套裝、美式漢堡、1956年的經典名曲「Blue Suede Shoes」（藍色麂皮鞋），當然也別忘記「透過衛星來自夏威夷的問候」的演唱會，都是Elvis Presley無形中為後代留下的傳奇與真實感動一頁。三款書寫工具個別代表了「貓王」演藝生涯的重要階段：「特別版」書寫工具的設計靈感源於「王者回歸1968年電視特輯」演唱會；「限量款1935」則帶人重返貓王在賭城拉斯維加斯的熱力時光；「限量款98」從「透過衛星來自夏威夷的問候」演唱會，該場演唱會透過衛星向全世界40個國家約15億人放送，帶來前代未聞、人類有史以來的視聽與情感共享。