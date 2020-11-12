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紳士必備！S.T. Dupont COHIBA限量系列聯名款

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
S.T. Dupont COHIBA限量系列。圖／迪生提供
S.T. Dupont COHIBA限量系列。圖／迪生提供

法國精品品牌都彭（S.T. Dupont）和知名品牌COHIBA繼2003年合作後，今年再次發表最新限量版商品，以慶祝世界上最著名、最高等級的雪茄品牌。限量系列包括新的Le Grand和經典Ligne 2兩款打火機、剪刀、木盒、以及隨身皮套。

Habanos公司成立於1994年，是全球所有古巴雪茄品牌的獨家銷售商。掌握著所有古巴雪茄品牌和其他相關製品的銷售、出口和運營。其中最為著名的雪茄之一就是COHIBA，因為古巴革命鬥士切格瓦拉和卡斯楚而馳名全球。這個專供總統、高官及外賓享用的政府禮品一直到了1968年才有了正式名字，直到1982年後，才開始商業化生產，但購買者仍需得到授權方可買到，如今暢銷全球。

都彭COHIBA限量系列，以其標誌的黑色、白色、亮黃色漆面裝飾圖案。在打火機和菸具配件上，黑色漆面飾有白色正方形，對黃色漆面進行仔細研究，使其比例匹配。而木盒上，正方形圖案精美地浮雕在黑色皮革上。每項作品上均印有COHIBA和S.T. Dupont的品牌標誌。限量版的兩款打火機，可以根據自己的喜好選擇創新的雙火焰點火系統、大容量瓦斯槽的Le Grand，或是帶有輕柔雙火焰的Ligne 2打火機。此系列也推出Maxijet剪刀、可容納50支雪茄的木盒及隨身皮套。每件作品以亮黃色和黑色漆面製成，正面飾有著名的COHIBA印地安酋長金色頭像logo，並刻有品牌LOGO。

S.T. Dupont COHIBA限量系列Ligne 2打火機，50,400元。圖／迪生提供
S.T. Dupont COHIBA限量系列Ligne 2打火機，50,400元。圖／迪生提供
S.T. Dupont COHIBA限量系列隨身皮套，7,200元。圖／迪生提供
S.T. Dupont COHIBA限量系列隨身皮套，7,200元。圖／迪生提供
S.T. Dupont COHIBA限量系列。圖／迪生提供
S.T. Dupont COHIBA限量系列。圖／迪生提供
S.T. Dupont COHIBA限量系列Le Grand打火機，59,700元。圖／迪生提供
S.T. Dupont COHIBA限量系列Le Grand打火機，59,700元。圖／迪生提供
S.T. Dupont COHIBA限量系列剪刀，6,400元。圖／迪生提供
S.T. Dupont COHIBA限量系列剪刀，6,400元。圖／迪生提供
S.T. Dupont COHIBA限量系列木盒，23,000元。圖／迪生提供
S.T. Dupont COHIBA限量系列木盒，23,000元。圖／迪生提供

品牌 古巴 1968

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