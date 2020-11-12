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紳士必備！S.T. Dupont COHIBA限量系列聯名款
法國精品品牌都彭（S.T. Dupont）和知名品牌COHIBA繼2003年合作後，今年再次發表最新限量版商品，以慶祝世界上最著名、最高等級的雪茄品牌。限量系列包括新的Le Grand和經典Ligne 2兩款打火機、剪刀、木盒、以及隨身皮套。
Habanos公司成立於1994年，是全球所有古巴雪茄品牌的獨家銷售商。掌握著所有古巴雪茄品牌和其他相關製品的銷售、出口和運營。其中最為著名的雪茄之一就是COHIBA，因為古巴革命鬥士切格瓦拉和卡斯楚而馳名全球。這個專供總統、高官及外賓享用的政府禮品一直到了1968年才有了正式名字，直到1982年後，才開始商業化生產，但購買者仍需得到授權方可買到，如今暢銷全球。
都彭COHIBA限量系列，以其標誌的黑色、白色、亮黃色漆面裝飾圖案。在打火機和菸具配件上，黑色漆面飾有白色正方形，對黃色漆面進行仔細研究，使其比例匹配。而木盒上，正方形圖案精美地浮雕在黑色皮革上。每項作品上均印有COHIBA和S.T. Dupont的品牌標誌。限量版的兩款打火機，可以根據自己的喜好選擇創新的雙火焰點火系統、大容量瓦斯槽的Le Grand，或是帶有輕柔雙火焰的Ligne 2打火機。此系列也推出Maxijet剪刀、可容納50支雪茄的木盒及隨身皮套。每件作品以亮黃色和黑色漆面製成，正面飾有著名的COHIBA印地安酋長金色頭像logo，並刻有品牌LOGO。
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