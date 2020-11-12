紳士必備！S.T. Dupont COHIBA限量系列聯名款

法國精品品牌都彭（S.T. Dupont）和知名品牌COHIBA繼2003年合作後，今年再次發表最新限量版商品，以慶祝世界上最著名、最高等級的雪茄品牌。限量系列包括新的Le Grand和經典Ligne 2兩款打火機、剪刀、木盒、以及隨身皮套。

Habanos公司成立於1994年，是全球所有古巴雪茄品牌的獨家銷售商。掌握著所有古巴雪茄品牌和其他相關製品的銷售、出口和運營。其中最為著名的雪茄之一就是COHIBA，因為古巴革命鬥士切格瓦拉和卡斯楚而馳名全球。這個專供總統、高官及外賓享用的政府禮品一直到了1968年才有了正式名字，直到1982年後，才開始商業化生產，但購買者仍需得到授權方可買到，如今暢銷全球。