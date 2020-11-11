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李永得明年六月提文創園區白皮書 談文創有三大面向

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
文化部長李永得認為華山文創園區在都會區算相當成功的園區，圖為南韓畫家權能以華山文創園區為主題的畫作，於今年的台北國際藝博會展出。記者陳宛茜／攝影
文化部長李永得認為華山文創園區在都會區算相當成功的園區，圖為南韓畫家權能以華山文創園區為主題的畫作，於今年的台北國際藝博會展出。記者陳宛茜／攝影

從文策院到空總，文化部相關文創業務近來備受爭議，也成為今天立院審文化部110年度總預算的焦點。立委歷經一個多小時後，決議將明年度「文化創意產業發展業務」的12億預算凍結4千萬，文化部長李永得則承諾明年六月提文創園區白皮書，並針對「華山2.0—文化內容產業聚落」提專案報告，十二月底將提空總專案報告。

立委黃國書指出，文化部擁有五大文創園區，究竟甚麼樣的文創園區符合台灣文創發展、同時被民眾接受？功能和定位必須清楚，也必須提出策略，請文化部提出完整的政策白皮書。李永得承諾，明年六月提文化創意園區白皮書。

委由文策院營運的「華山2.0—文化內容產業聚落」，原定2024年完工，立委認為執行率低，應刪減預算。文策院院長丁曉菁表示，台灣小型微型產業要對接國發基金有困難，「華山2.0—文化內容產業聚落」是培育這些產業的重要空間與計畫。李永得坦承硬體計畫落後，完工時間要比原定者晚半年。

行政院未編列空總台灣當代文化實驗場計畫明年度預算，立委萬美玲等人提案凍結「文化創意產業發展業務」的12億預算，等文化部向立法院教委會專案報告空總計畫後，使得動支。文化部文創發展司司長陳悅宜表示，空總方向未變，只是配合公建計畫做滾動調整，明年預算已從別處挪移而來，預計有一點五億。李永得承諾，十二月底將提出空總的專案報告。

談到文創，李永得認為所謂的文創大概有至少三個面向：一個是鼓勵創作；二是鼓勵推廣，讓一般民眾可以親近藝術、學習藝術；三是產業，讓文化藝術有產業能量、能量在園區擴大化。針對這三個面向，每個園區必須根據當地特色來訂定不同的藝術類別，文創園區白皮書必須做全盤評估。

李永得認為，華山文創園區在都會區算是相當成功的園區，其產業化能量較強，前端鼓勵創作的部分就稍微弱一點，如何跟其他園區怎麼搭配，「是將來白皮書要去處理的」。他指出，民間也有很多成功的文創園區如迪化街，周奕成帶著一批年輕人進駐此地，鼓勵創作創新也鼓勵創業，創業後也鼓勵永續經營。這是文創園區白皮書必須列入的項目，評估什麼機制才能達到這樣的方式。

文創 文化部 李永得

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