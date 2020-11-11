吃得到A5和牛、鴨肝、藍龍蝦！犇「14道式套餐」2680元

隨著邁入5週年，位於微風信義百貨的「犇」微風信義館，即日起以A5和牛、伊比利Bellota火腿、藍龍蝦、鴨肝等元素，透過鐵板料理結合法式手法，推出無菜單Omakase套餐，一次就可以品嚐到14道菜色，

此次新推出的Omakase套餐，菜色均會依照食材品質、季節性進行變化。現行組合中，主要區分成獨創和牛、極上美饌、私房菜等3大區塊。其中「獨創和牛」，乃是透過不同的料理手法，呈現出和牛食材本身的特色，包含有Black Opal厚切和牛牛舌、和牛A5魚子月見Pasta、慢火燉老母雞雞湯涮和牛等菜餚。其中「和牛A5魚子月見Pasta」中，和牛選用來自熊本縣，獲得A5與BMS-9以上的等級認證的「和王」，經低溫熟成18天後，以鐵板快煎，再搭配義大利麵條，並以魚子醬點綴上桌，可以品嚐到和牛的油脂香氣與細緻口感，麵條則增加飽足感。

極上美饌中的「法國布列塔尼藍龍蝦」，本身就以稀有、肉質鮮甜著稱，此次犇先取大量的明蝦頭、龍蝦頭，配上白蘭地、各種蔬果與茴香、肉桂等香料後慢煮成濃湯，再將蝦身肉煎熟後加入湯中，以「龍蝦配龍蝦」的方式，突顯出藍龍蝦的濃郁海味，若是沒有痛風者，建議別錯過將香醇湯底喝乾的奢侈機會。

「ROUGIÉ BLACK鴨肝 現刨當季新鮮松露」選用法國路其黑牌鴨肝為主角，經過鐵板嫩煎後，鋪於麵包上，並再現刨上法國黑松露，不僅滿鼻芬芳，豐腴的軟嫩感也在舌尖帶來充沛的脂香。另外「Prime老饕肋眼眉牛排」，選用肋眼上方眉狀的精華部位，經低溫熟成18天後，嫩煎至5分熟，有著直來直往的食肉樂趣，亦可搭配炸蒜片、鹽、醬汁食用。除此之外，還有5J伊比利Bellota火腿、香煎比內土雞、蔥爆和牛炒牛筋等不同菜色。