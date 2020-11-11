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影／新北耶誕城周五開城 各燈區今試點燈民眾搶拍照

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北耶誕城將在本周五開城，圖為府中燈區。圖／新北市觀旅局提供
新北耶誕城將在本周五開城，圖為府中燈區。圖／新北市觀旅局提供

新北歡樂耶誕城已連續舉辦10年，將在周五（13日）開城，今年首次結合「迪士尼經典童話」，打造全台唯一的迪士尼主題3D光雕雷射投影秀。新北市觀光旅遊局今在各燈區試點燈，觀旅局表示，今日搶先在市府大樓曝光主燈秀絕美畫面，讓民眾先睹為快，更吸引民眾駐足爭相拍照。

耶誕城的光雕雷射投影秀每年都是矚目焦點，觀旅局表示，光雕秀從11月13日起至明年1月3日止，每天下午5點30分至晚上10點之間，每半點、整點展演一次，除了開城後第一支「公主篇」之外，12月初也將呈現給民眾第二支的迪士尼光雕秀，也會與第一支光雕秀輪流每半小時展演一次。

觀旅局表示，「耶誕主燈秀」今年透過LED延伸主燈秀展演，與市民廣場光環境連動，營造出360度的立體環繞聲光音效，嶄新的設計也帶給民眾更具衝擊性的視覺體驗，即將於11月13日開城當天首演。

除了有光雕秀滿足喜愛迪士尼的大小朋友，在11月14日及15日登場的「童趣嘉年華」，也邀來「蘋果劇團」、「如果兒童劇團」等許多高人氣的兒童劇團熱鬧登場。今年也邀請了「泡泡達人」、「亂打秀」等超吸睛演出與現場民眾同歡，活動內容精采豐富，適合全家大小同樂，更是小朋友周末放電的首選之處。

觀旅局提醒，耶誕城期間，遊客只要進入耶誕城任何場域，不論活動內容，都請全程配戴口罩；同時活動現場廠商禁止擺設、任何形式供飲食用桌椅，所有飲食服務，都以外帶式提供。更多「2020新北歡樂耶誕城」相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。

新北耶誕城將在本周五開城，圖為站前廣場燈區。圖／新北市觀旅局提供
新北耶誕城將在本周五開城，圖為站前廣場燈區。圖／新北市觀旅局提供
新北耶誕城今試點燈，吸引許多民眾駐足拍照。記者江婉儀／攝影
新北耶誕城今試點燈，吸引許多民眾駐足拍照。記者江婉儀／攝影
新北耶誕城各燈區今試點燈，今年首次結合「迪士尼經典童話」，打造全台唯一的迪士尼主題3D光雕雷射投影秀。記者江婉儀／攝影
新北耶誕城各燈區今試點燈，今年首次結合「迪士尼經典童話」，打造全台唯一的迪士尼主題3D光雕雷射投影秀。記者江婉儀／攝影

迪士尼 歡樂耶誕城 新北

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