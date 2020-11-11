邦瀚斯珠寶拍賣 台北明起預展 絕世祖母綠、藍寶石驚艷

邦瀚斯（Bonhams）「香港珠寶與翡翠」拍賣會將於11月28日舉行，11月12日起至14日止率先來台公開預展亮相，展出逾30件白鑽、彩鑽、彩色寶石、翡翠及年代珠寶等精選拍品，總估價逾2,000萬港元（約逾7,600萬新台幣），其中包括這次拍賣的焦點之作：一條卡地亞（Cartier）的「水果錦囊」（Tutti Frutti）手鍊，估價195萬港元起。

卡地亞「水果錦囊」珠寶系列起源於百多年前，受印度風格珠寶影響，大膽配搭精雕細琢的祖母綠、藍寶石、紅寶石三種色調濃郁高彩度的貴重寶石，結合繽紛色彩及異國風情，被視為近代史上最受歡迎的珠寶系列之一。「水果錦囊」手鍊最初以「枝葉」（foliage）之名首現於卡地亞歷史資料，配色組合大膽，當時前所未見，而每件作品更是獨一無二，需要頂尖工匠花上數百小時精雕雕刻花葉圖案方能完成製作。時至今日，卡地亞仍每年推出創新的「水果錦囊」高級珠寶作品，歷久彌新可見一斑。

此次拍品以上世紀只為頂級客戶群（如金融家 J.P. Morgan、羅富齊家族成員、阿迦汗等）訂製之「孔雀」項鍊為藍本，主石聚焦刻有葉狀圖紋的巨型祖母綠寶石，配以雕琢鐫刻成葉子型狀或凹槽圓珠的紅寶石、藍寶石及祖母綠，是1920年代裝飾藝術（Art Deco）設計典範。