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邦瀚斯珠寶拍賣 台北明起預展 絕世祖母綠、藍寶石驚艷

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
邦瀚斯香港珠寶與翡翠拍賣會重點拍品與紐約珠寶拍賣的明星拍品，自11月12起至14日率先來台公開預展亮相。圖／邦瀚斯提供
邦瀚斯香港珠寶與翡翠拍賣會重點拍品與紐約珠寶拍賣的明星拍品，自11月12起至14日率先來台公開預展亮相。圖／邦瀚斯提供

邦瀚斯（Bonhams）「香港珠寶與翡翠」拍賣會將於11月28日舉行，11月12日起至14日止率先來台公開預展亮相，展出逾30件白鑽、彩鑽、彩色寶石、翡翠及年代珠寶等精選拍品，總估價逾2,000萬港元（約逾7,600萬新台幣），其中包括這次拍賣的焦點之作：一條卡地亞（Cartier）的「水果錦囊」（Tutti Frutti）手鍊，估價195萬港元起。

卡地亞「水果錦囊」珠寶系列起源於百多年前，受印度風格珠寶影響，大膽配搭精雕細琢的祖母綠、藍寶石、紅寶石三種色調濃郁高彩度的貴重寶石，結合繽紛色彩及異國風情，被視為近代史上最受歡迎的珠寶系列之一。「水果錦囊」手鍊最初以「枝葉」（foliage）之名首現於卡地亞歷史資料，配色組合大膽，當時前所未見，而每件作品更是獨一無二，需要頂尖工匠花上數百小時精雕雕刻花葉圖案方能完成製作。時至今日，卡地亞仍每年推出創新的「水果錦囊」高級珠寶作品，歷久彌新可見一斑。

此次拍品以上世紀只為頂級客戶群（如金融家 J.P. Morgan、羅富齊家族成員、阿迦汗等）訂製之「孔雀」項鍊為藍本，主石聚焦刻有葉狀圖紋的巨型祖母綠寶石，配以雕琢鐫刻成葉子型狀或凹槽圓珠的紅寶石、藍寶石及祖母綠，是1920年代裝飾藝術（Art Deco）設計典範。

除了香港的拍品以外，同時來台預展的也包括紐約珠寶拍賣的明星拍品之一：一枚17.21克拉天然無經加熱處理喀什米爾皇家藍藍寶石配鑽石胸針，年份約1910年，來自美國新英格蘭地區一個顯赫家族，主人J. Gregory Smith曾於1860年代出任佛蒙特州州長，並且是當時「北大平洋鐵道公司」（Northern Pacific Railway）的創始人之一。其兒子Edward Curtis Smith亦步上父親的從政之路，而此胸針正是當年Edward送給妻子Anna Bailey James Smith的禮物，世代流傳近百載後，於美國第40任雷根總統的就職典禮中亮相。如今首度釋出市場，極為珍罕。經現代科技鑑定後，發現胸針上的藍寶石出自喀什米爾地區，並屬「皇家藍」的頂級濃艷色澤，且未經加熱處理，是絕無僅有的罕見珍寶，估價50萬美元起。

天然翡翠懷古配紅寶石及鑽石吊墜耳環，估價420萬港元起。圖／邦瀚斯提供
天然翡翠懷古配紅寶石及鑽石吊墜耳環，估價420萬港元起。圖／邦瀚斯提供
卡地亞巴黎裝飾藝術風格鑽石手鐲，年份約1930年，估價120萬港元起。圖／邦瀚斯提供
卡地亞巴黎裝飾藝術風格鑽石手鐲，年份約1930年，估價120萬港元起。圖／邦瀚斯提供
10.00 克拉天然無經淨度處理哥倫比亞祖母綠配鑽石戒指，估價370萬港元起。圖／邦瀚斯提供
10.00 克拉天然無經淨度處理哥倫比亞祖母綠配鑽石戒指，估價370萬港元起。圖／邦瀚斯提供
Mauboussin鉑金鑽石項鍊，1949年作，估價24萬港元起。圖／邦瀚斯提供
Mauboussin鉑金鑽石項鍊，1949年作，估價24萬港元起。圖／邦瀚斯提供
Graff 格拉夫鑽石「牡丹」項鍊，估價63萬港元起。圖／邦瀚斯提供
Graff 格拉夫鑽石「牡丹」項鍊，估價63萬港元起。圖／邦瀚斯提供
Cartier 卡地亞「水果錦囊」(Tutti Frutti)手鍊，估價195萬港元起。圖／邦瀚斯提供
Cartier 卡地亞「水果錦囊」(Tutti Frutti)手鍊，估價195萬港元起。圖／邦瀚斯提供
卡地亞巴黎裝飾藝術風格鑽石手鐲，年份約1930年，估價120萬港元起。圖／邦瀚斯提供
卡地亞巴黎裝飾藝術風格鑽石手鐲，年份約1930年，估價120萬港元起。圖／邦瀚斯提供
天然無經淨度處理哥倫比亞木佐礦木佐綠色祖母綠配鑽石耳環，估價210萬港元起。圖／邦瀚斯提供
天然無經淨度處理哥倫比亞木佐礦木佐綠色祖母綠配鑽石耳環，估價210萬港元起。圖／邦瀚斯提供
邦瀚斯紐約珠寶拍賣的明星拍品為一枚來歷顯赫的17.21克拉天然無經加熱處理喀什米爾皇家藍藍寶石配鑽石胸針，這次也來台預展，估價50萬美元起。圖／邦瀚斯提供
邦瀚斯紐約珠寶拍賣的明星拍品為一枚來歷顯赫的17.21克拉天然無經加熱處理喀什米爾皇家藍藍寶石配鑽石胸針，這次也來台預展，估價50萬美元起。圖／邦瀚斯提供
Cartier 卡地亞「水果錦囊」(Tutti Frutti)手鍊，估價195萬港元起。圖／邦瀚斯提供
Cartier 卡地亞「水果錦囊」(Tutti Frutti)手鍊，估價195萬港元起。圖／邦瀚斯提供

珠寶 鑽石 拍賣會

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