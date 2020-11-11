美金740標成台幣 台灣MIU MIU、日本PRADA官網出包

時尚品牌官網標錯價又添一例！今天是1111購物節，許多網站都推出優惠折扣，但網友稍早在台灣MIU MIU官網發現售價標錯的情形，美金標成台幣，讓不少人直呼「恭喜榮登1111最殺折扣！」

目前品牌官網是無法顯示的，官方表示，標錯價格的狀況米蘭總部正在處理中，「貴賓若有任何網站商品訂購的問題，歡迎致電免付費專線+800 64864800，會有貴賓服務專員服務」，並強調中、英文都通用，希望能讓消費者安心。