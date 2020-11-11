美金740標成台幣 台灣MIU MIU、日本PRADA官網出包
時尚品牌官網標錯價又添一例！今天是1111購物節，許多網站都推出優惠折扣，但網友稍早在台灣MIU MIU官網發現售價標錯的情形，美金標成台幣，讓不少人直呼「恭喜榮登1111最殺折扣！」
目前品牌官網是無法顯示的，官方表示，標錯價格的狀況米蘭總部正在處理中，「貴賓若有任何網站商品訂購的問題，歡迎致電免付費專線+800 64864800，會有貴賓服務專員服務」，並強調中、英文都通用，希望能讓消費者安心。
而MIU MIU姊妹牌PRADA今天日本官網也傳出標錯價格的消息，目前網站也是無法顯示的，但PTT網友截圖秀出PRADA官網的聲明，表示「如果訂單內的商品價格如果有錯，品牌無義務接受訂單。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言