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美國海軍陸戰隊來台授課？五角大廈：「不準確」

美金740標成台幣 台灣MIU MIU、日本PRADA官網出包

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
MIU MIU台灣官網稍早發生售價標錯的情形，美金標成台幣。圖／摘自PTT
MIU MIU台灣官網稍早發生售價標錯的情形，美金標成台幣。圖／摘自PTT

時尚品牌官網標錯價又添一例！今天是1111購物節，許多網站都推出優惠折扣，但網友稍早在台灣MIU MIU官網發現售價標錯的情形，美金標成台幣，讓不少人直呼「恭喜榮登1111最殺折扣！」

目前品牌官網是無法顯示的，官方表示，標錯價格的狀況米蘭總部正在處理中，「貴賓若有任何網站商品訂購的問題，歡迎致電免付費專線+800 64864800，會有貴賓服務專員服務」，並強調中、英文都通用，希望能讓消費者安心。

而MIU MIU姊妹牌PRADA今天日本官網也傳出標錯價格的消息，目前網站也是無法顯示的，但PTT網友截圖秀出PRADA官網的聲明，表示「如果訂單內的商品價格如果有錯，品牌無義務接受訂單。」

PRADA今天日本官網也傳出標錯價格的消息，PTT網友截圖秀出PRADA官網的聲明，表示「如果訂單內的商品價格如果有錯，品牌無義務接受訂單。」圖／摘自PTT
PRADA今天日本官網也傳出標錯價格的消息，PTT網友截圖秀出PRADA官網的聲明，表示「如果訂單內的商品價格如果有錯，品牌無義務接受訂單。」圖／摘自PTT
MIU MIU台灣官網稍早發生售價標錯的情形，美金標成台幣。圖／MIU MIU提供
MIU MIU台灣官網稍早發生售價標錯的情形，美金標成台幣。圖／MIU MIU提供
MIU MIU台灣官網是無法顯示的，官方表示，標錯價格的狀況米蘭總部正在處理中。圖／摘自官網
MIU MIU台灣官網是無法顯示的，官方表示，標錯價格的狀況米蘭總部正在處理中。圖／摘自官網

雙11 PRADA 標錯價

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