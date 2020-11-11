台北首度舉辦Open House 參觀景點深入北捷行控中心

緣起於英國倫敦的Open House活動，是廣受建築、設計和藝術界矚目的年度盛事，台北今年首獲倫敦官方正式授權，成為繼日本大阪、中國大陸澳門後，第三個加入Open House活動的亞洲城市，台北市長柯文哲表示，今年因新冠肺炎因素，台北成為唯二舉辦活動的城市，從開放的景點中也可顯現台北特色，盼藉由活動能讓台北價值發揚光大。

柯文哲指出，台北防疫成功，因此與瑞士蘇黎世成為全世界唯二舉辦Open House活動的城市，很多景點像是萬大線植物園站的潛盾隧道，只有開工時才能看到，完工後就看不到，因此開放網路預約後名額馬上秒殺。這次開放景點還包含捷運行控中心、蘭州斯文里，以及平時只能在外看、不能看裡面的寶藏巖內部設施。

柯文哲說，這次台北首次參加Open House活動，總會有生疏之處，後續也會精進就能長久舉辦此活動，除了活動要辦得有趣並提供民眾參觀，「最理想就是舉辦攝影比賽，看24小時內可以跑幾個點拍照」。從台北開放的景點凸顯台北特色，就是民主、自由、多元、開放。

柯表示，在非回教國家中，只有台北舉辦開齋節，5萬名穆斯林聚集北車朝麥加朝拜，景象驚人，今年雖因疫情取消，但明年會繼續舉辦；亞洲最大的同志大遊行有在台北舉辦，今年共有13萬人參加，「但同志議題在台灣公投是沒過的」，這顯示台灣是多元、開放，盼民主、自由、多元、開放成為台北價值並發揚光大，讓全世界的人都能看到。