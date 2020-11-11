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美國海軍陸戰隊來台授課？五角大廈：「不準確」

台北首度舉辦Open House 參觀景點深入北捷行控中心

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
司法院。圖／截至「Open House Taipei」官網。
司法院。圖／截至「Open House Taipei」官網。

緣起於英國倫敦的Open House活動，是廣受建築、設計和藝術界矚目的年度盛事，台北今年首獲倫敦官方正式授權，成為繼日本大阪、中國大陸澳門後，第三個加入Open House活動的亞洲城市，台北市長柯文哲表示，今年因新冠肺炎因素，台北成為唯二舉辦活動的城市，從開放的景點中也可顯現台北特色，盼藉由活動能讓台北價值發揚光大。

柯文哲指出，台北防疫成功，因此與瑞士蘇黎世成為全世界唯二舉辦Open House活動的城市，很多景點像是萬大線植物園站的潛盾隧道，只有開工時才能看到，完工後就看不到，因此開放網路預約後名額馬上秒殺。這次開放景點還包含捷運行控中心、蘭州斯文里，以及平時只能在外看、不能看裡面的寶藏巖內部設施。

柯文哲說，這次台北首次參加Open House活動，總會有生疏之處，後續也會精進就能長久舉辦此活動，除了活動要辦得有趣並提供民眾參觀，「最理想就是舉辦攝影比賽，看24小時內可以跑幾個點拍照」。從台北開放的景點凸顯台北特色，就是民主、自由、多元、開放。

柯表示，在非回教國家中，只有台北舉辦開齋節，5萬名穆斯林聚集北車朝麥加朝拜，景象驚人，今年雖因疫情取消，但明年會繼續舉辦；亞洲最大的同志大遊行有在台北舉辦，今年共有13萬人參加，「但同志議題在台灣公投是沒過的」，這顯示台灣是多元、開放，盼民主、自由、多元、開放成為台北價值並發揚光大，讓全世界的人都能看到。

「Open House Taipei」活動將於11月28日、29日舉辦，免費開放隱藏在雙北都市中的精采空間，儘管上網預約的名額皆以額滿，但還有許多景點可以現場排隊參加，包含台北山屋、寶藏巖、玉成戲院錄音室、司法院、大門官兵房及當值長官室、一碼（南機場再生聚落）、古風小白屋、芒果香草園、TABOO禁忌等，詳細景點可至「Open House Taipei」官網查詢。

司法院。圖／截至「Open House Taipei」官網。
司法院。圖／截至「Open House Taipei」官網。
台北捷運行控中心。圖／截至「Open House Taipei」官網。
台北捷運行控中心。圖／截至「Open House Taipei」官網。
TABOO禁忌。圖／截至「Open House Taipei」官網。
TABOO禁忌。圖／截至「Open House Taipei」官網。
北市長柯文哲表示，因疫情關係，台北今年成為全球唯二舉辦Open House活動城市。記者胡瑞玲／攝影
北市長柯文哲表示，因疫情關係，台北今年成為全球唯二舉辦Open House活動城市。記者胡瑞玲／攝影
台北捷運行控中心。圖／截至「Open House Taipei」官網。
台北捷運行控中心。圖／截至「Open House Taipei」官網。
北市長柯文哲表示，台北景點除了有趣，也凸顯其民主、自由、多元、開放特色。記者胡瑞玲／攝影
北市長柯文哲表示，台北景點除了有趣，也凸顯其民主、自由、多元、開放特色。記者胡瑞玲／攝影

柯文哲 寶藏巖 倫敦

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