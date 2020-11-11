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LOEWE聯名藝術家耶誕系列 洋溢海洋度假風情也太迷人
創意奇才Jonathan Anderson執掌的LOEWE，每次出手總讓人驚喜，品牌發表了Holidya耶誕系列，摒除雪景、歡樂的既定印象，以美國陶瓷暨雕塑藝術家Ken Price（肯．普萊斯，或名Kenneth Price）的作品為靈感，打造出洋溢海洋質樸風情的單品。
Ken Price出生於1935年的洛杉磯、卒於2012年，以黏土為創作素材，曾於六○年代洛杉磯著名畫廊Ferus Gallery展出作品而走紅，他創作的小型陶器雕塑顏色鮮艷，帶有古老墨西哥陶器和傳統民族陶藝的影子，也受到包浩斯流派提倡融合藝術與手工藝的影響，造型既抽象也有實用器物表現，例如著名的「Town Unit」系列，陶器及碟子是滿版的幽默卡通風格，畫作內容以顏色繽紛的城市、風景圖為主，也成為LOEWE Holiday系列的包款圖樣，其中多件是八○年代他為加州Newport Beach的La Palme餐廳手繪的20個陶瓷碟圖案。
此外還包括他描繪的復活島、洛杉磯等，轉化為此系列的服裝印花、嵌花或拼接皮革圖形，服裝也以洛杉磯的明媚風光為主調，運用寬鬆線條、七分寬褲等呼應輕鬆的生活節奏。LOEWE的經典包款Puzzle、Hammock和小皮件，都變換為拼接皮革的棕櫚、海濱及城市等圖案，復活島系列的畫面則出現在Balloon包款及Cushion竹編手提袋的帆布上。
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