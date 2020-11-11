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LOEWE聯名藝術家耶誕系列 洋溢海洋度假風情也太迷人

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
LOEWE上市以Ken Price為靈感發想的Holiday系列。圖／LOEWE提供
LOEWE上市以Ken Price為靈感發想的Holiday系列。圖／LOEWE提供

創意奇才Jonathan Anderson執掌的LOEWE，每次出手總讓人驚喜，品牌發表了Holidya耶誕系列，摒除雪景、歡樂的既定印象，以美國陶瓷暨雕塑藝術家Ken Price（肯．普萊斯，或名Kenneth Price）的作品為靈感，打造出洋溢海洋質樸風情的單品。

Ken Price出生於1935年的洛杉磯、卒於2012年，以黏土為創作素材，曾於六○年代洛杉磯著名畫廊Ferus Gallery展出作品而走紅，他創作的小型陶器雕塑顏色鮮艷，帶有古老墨西哥陶器和傳統民族陶藝的影子，也受到包浩斯流派提倡融合藝術與手工藝的影響，造型既抽象也有實用器物表現，例如著名的「Town Unit」系列，陶器及碟子是滿版的幽默卡通風格，畫作內容以顏色繽紛的城市、風景圖為主，也成為LOEWE Holiday系列的包款圖樣，其中多件是八○年代他為加州Newport Beach的La Palme餐廳手繪的20個陶瓷碟圖案。

此外還包括他描繪的復活島、洛杉磯等，轉化為此系列的服裝印花、嵌花或拼接皮革圖形，服裝也以洛杉磯的明媚風光為主調，運用寬鬆線條、七分寬褲等呼應輕鬆的生活節奏。LOEWE的經典包款Puzzle、Hammock和小皮件，都變換為拼接皮革的棕櫚、海濱及城市等圖案，復活島系列的畫面則出現在Balloon包款及Cushion竹編手提袋的帆布上。

LOEWE Holiday系列包括連帽衛衣、襯衫、絲質斜紋圍巾、馬海毛長頸巾及棕櫚葉形圍巾。圖／LOEWE提供
LOEWE Holiday系列包括連帽衛衣、襯衫、絲質斜紋圍巾、馬海毛長頸巾及棕櫚葉形圍巾。圖／LOEWE提供
LOEWE Holiday形象拍攝場景，呼應Ken Price的「Town Unit」系列作品。圖／LOEWE提供
LOEWE Holiday形象拍攝場景，呼應Ken Price的「Town Unit」系列作品。圖／LOEWE提供
Balloon薄荷拼色小牛皮肩背提包，93,000元。圖／LOEWE提供
Balloon薄荷拼色小牛皮肩背提包，93,000元。圖／LOEWE提供
Heel森林綠拼色小牛皮肩背包，44,000元。圖／LOEWE提供
Heel森林綠拼色小牛皮肩背包，44,000元。圖／LOEWE提供
Gate亮黃拼色小牛皮肩背包，10萬元。圖／LOEWE提供
Gate亮黃拼色小牛皮肩背包，10萬元。圖／LOEWE提供
Ken Price的彩色畫作變成絲質襯衫、衛衣、T恤、水洗丹寧褲、襯衫等。圖／LOEWE提供
Ken Price的彩色畫作變成絲質襯衫、衛衣、T恤、水洗丹寧褲、襯衫等。圖／LOEWE提供
Gate Pocket加勒比海藍小牛皮肩背小包，39,000元。圖／LOEWE提供
Gate Pocket加勒比海藍小牛皮肩背小包，39,000元。圖／LOEWE提供
Cushion薄荷拼色竹編帆布托特包，69,000元。圖／LOEWE提供
Cushion薄荷拼色竹編帆布托特包，69,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Holiday系列的形象拍攝場景，呼應Ken Price的「Town Unit」系列。圖／LOEWE提供
LOEWE Holiday系列的形象拍攝場景，呼應Ken Price的「Town Unit」系列。圖／LOEWE提供
Bamboo亮黃拼色竹編小牛皮水桶包，74,000元。圖／LOEWE提供
Bamboo亮黃拼色竹編小牛皮水桶包，74,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE上市Holiday耶誕系列Gate Pocket包款。圖／LOEWE提供
LOEWE上市Holiday耶誕系列Gate Pocket包款。圖／LOEWE提供
LOEWE Holiday系列的形象拍攝場景，呼應Ken Price的「Town Unit」系列。圖／LOEWE提供
LOEWE Holiday系列的形象拍攝場景，呼應Ken Price的「Town Unit」系列。圖／LOEWE提供
Puzzle森林綠拼色小牛皮肩背提包，10萬7,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle森林綠拼色小牛皮肩背提包，10萬7,000元。圖／LOEWE提供
Postal朱紅色小牛皮肩背提包，90,000元。圖／LOEWE提供
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陶藝 藝術家

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