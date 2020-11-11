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adidas替Derrick Rose打造最潮新戰靴 緩震、輕量兼具球迷必收！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
為紀念底特律活塞隊的Derrick Rose征戰第12個年頭，adidas推出第11代簽名戰靴D Rose 11。圖／adidas提供
為紀念底特律活塞隊的Derrick Rose征戰第12個年頭，adidas推出第11代簽名戰靴D Rose 11。圖／adidas提供

無論你是NBA球星Derrick Rose、還是Kyle Kuzma等人的粉絲，這季荷包準備大失血了！因為adidas與PUMA分別都替球員們打造了新款戰靴，想和他們穿的一樣潮，在球場上有帥氣表現，就準備好下手了。

底特律活塞隊的Derrick Rose持續在比賽時寫下新紀錄，為紀念其征戰第12個年頭，adidas推出第11代簽名戰靴D Rose 11，汲取各代鞋款優勢，首次搭載LIGHTSTRIKE輕量中底，並採用adizero輕量鞋面提高鞋款支撐，成就專為速度而生的最輕量簽名鞋款。4款全新配色，首發的Brenda靈感汲取自Rose對母親的感。以經典紅與黑搭配細節點綴，鞋舌內側使用專屬玫瑰標誌，結合母親名字「Brenda」。而Fast Don't Lie款以美式跑車为靈感，呼應疾速靈敏的刁鑽球風，採搶眼螢光綠為主色調，腳踝包覆處以黑色點綴，呈現一貫的配色美學。

PUMA Clyde ALL-PRO專業籃球鞋4,280元。圖／PUMA提供
PUMA Clyde ALL-PRO專業籃球鞋4,280元。圖／PUMA提供

洛杉磯湖人隊當紅球星Kyle Kuzma與崛起新秀 RJ Barrett，力邀饒舌歌手J. Cole一同擔綱PUMA Hoops創意總監，以傳奇巨星 Walt Clyde Frazier命名，推出全新Clyde ALL-PRO專業籃球戰履。加入了各項運動領域的創新科技機能，像是鞋面取材於Motorsport賽車系列的Matryx針織鞋面，以碳纖維矩陣交織而成，輕量鞋身提供足部完整包覆及貼合穩定機能；鞋底則使用慢跑訓練系列的PROFOAM+輕量高回彈中底科技，提供即時緩衝與能量回饋。

adidas D Rose 11 Fast Don't Lie鞋3,990元。圖／adidas提供
adidas D Rose 11 Fast Don't Lie鞋3,990元。圖／adidas提供

adidas D Rose 11 Phoenix Reborn鞋3,990元。圖／adidas提供
adidas D Rose 11 Phoenix Reborn鞋3,990元。圖／adidas提供

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