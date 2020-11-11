逾20年米其林一星主廚 掌「雅意」義大利新餐廳

來自義大利皮埃蒙特區傳承三代、蟬聯逾20年的米其林一星餐廳Ca’Vittoria行政主廚─馬西米利亞諾·穆索（Massimiliano Musso）與君品酒店合作，即起在酒店6樓開設全新的「雅意Artbrosia by Massimiliano Musso CaVittoria 」義式料理餐廳，團隊陣容堅強，被意指為「瞄準米其林」；雲品酒店總經理丁原偉指出，此餐廳是為2024年大陸杭州將開幕的雲品酒店預作準備。

雅意Artbrosia義式餐廳僅有32個客席座位，內外場服務團隊成員來自義大利、捷克、波蘭、比利時、美國、祕魯、大陸與台灣等8個國家，被稱作為「台灣首家內外場團隊擁有最多外籍服務人員的義式餐廳」；主廚穆索還派出義大利餐廳Ca’Vittoria廚藝團隊捷克籍主廚約瑟夫·平杜爾(Josef Pindur)駐點台灣。座位不多，仍備有專業侍酒師，酒窖中有半數以上酒來自義大利，同時擁有來自多產地、酒莊的垂直年份收藏、少見的頂級酒款，以及五大酒莊等酒款。

「Artbrosia」字源來自希臘文，是古希臘神話中眾神的仙饈美饌，食後得以青春永生，如仙若神；餐廳同樣由知名建築師陳瑞憲打造，融合東西方的裝潢風格，與雲軒西餐廳以透明大酒櫃作出空間的區隔，氣勢恢宏的古董壁毯、歐式桌椅，配以昏暗燈光，營造出君品一貫的藝術、低調、奢華風格。

Artbrosia主廚Josef以廚藝總監Musso的祖母所傳承食譜為核心，採傳統義式料理烹調技巧，詮釋出「家傳三代」的經典菜色。其中一道千層麵料理「Memories回憶」，正是「祖母的秘方」，使用牛尾當主角，視覺與味覺都創造驚喜；「秋季」用上了松本茸、迷你洋蔥、烤布里歐、煙燻火腿、煙燻栗子泥等皮埃蒙特秋季盛產食材，中央是飽滿的水波蛋，上菜時刨上幾片松露，吃時將水波蛋畫開，混搭著蛋液與眾材入口，口感風味都極豐富。

就連簡單的麵包，也有酥香鬆脆的可頌放在折成花朵形的口布上，還有讓人想無限點餐的香酥烤麵包，沾配集團自產橄欖油，讓人回味再三，印象深刻。

價格：午餐1,680+10%元起，晚餐2580元＋10％元起 地址：台北市大同區承德路一段3號6樓 電話：02-2181-9985 / 02-2181-9986

雅意Artbrosia空間維持一貫的低較奢華。圖／君品酒店提供

這道「回憶」出自主廚祖母的秘傳。圖／君品酒店提供

「秋季」食材多樣，襯以現淋醬汁、現刨黑松露，劃開水波蛋，口感滋味層次豐富。圖／君品酒店提供

讓人少女心大爆發的甜點。記者羅建怡／攝影