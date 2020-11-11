蕭邦歡慶2020耶誕季 藍色系寶石璀璨冬日

歲末將至，就聯想到歡樂的耶誕氣氛、雪花、麋鹿等充滿冬季意象的象徵。瑞士頂級珠寶與製表品牌蕭邦（CHOPARD）帶來應景的繽紛色調彩色珠寶，以全新抵台的藍色系高級珠寶和高級鑽表，薈萃濃郁色澤的藍寶石、具守護能量的托帕石，亦或海水藍寶石等，以清新的色調搭配耀眼的璀燦美鑽，為生活帶來愉悅的正能量，為歲末年終洋溢著歡樂、幸福與溫暖的節日，帶來多樣的聖誕禮物選擇。

傳說中，托帕石具有守護的力量，也是帶有智慧和富有的象徵，蕭邦高級珠寶，將兩顆逾20克拉的托帕石以八角型造型切割凸顯寶石純淨無瑕的迷人魅力，配襯通透純淨的美鑽。另一組托帕石作品則以馬眼形切割迷人的線條，組合同樣造型的藍寶石，以不同彩度的藍色光澤放射出的迷人的光芒。另一方面，以仿若蜜糖的彩色寶石為標誌的Temptation系列，則選用色調通透清純的海洋藍寶石為主石，搭配蔚藍色調的碧璽、藍色磷灰石與鑽石等，交織出閃爍耀眼的迷人新作。