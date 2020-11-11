快訊

美國海軍陸戰隊來台授課？五角大廈：「不準確」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蕭邦歡慶2020耶誕季 藍色系寶石璀璨冬日

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦推出藍色系高級珠寶，迎接璀璨冬日。圖／迪生提供
蕭邦推出藍色系高級珠寶，迎接璀璨冬日。圖／迪生提供

歲末將至，就聯想到歡樂的耶誕氣氛、雪花、麋鹿等充滿冬季意象的象徵。瑞士頂級珠寶與製表品牌蕭邦（CHOPARD）帶來應景的繽紛色調彩色珠寶，以全新抵台的藍色系高級珠寶和高級鑽表，薈萃濃郁色澤的藍寶石、具守護能量的托帕石，亦或海水藍寶石等，以清新的色調搭配耀眼的璀燦美鑽，為生活帶來愉悅的正能量，為歲末年終洋溢著歡樂、幸福與溫暖的節日，帶來多樣的聖誕禮物選擇。

傳說中，托帕石具有守護的力量，也是帶有智慧和富有的象徵，蕭邦高級珠寶，將兩顆逾20克拉的托帕石以八角型造型切割凸顯寶石純淨無瑕的迷人魅力，配襯通透純淨的美鑽。另一組托帕石作品則以馬眼形切割迷人的線條，組合同樣造型的藍寶石，以不同彩度的藍色光澤放射出的迷人的光芒。另一方面，以仿若蜜糖的彩色寶石為標誌的Temptation系列，則選用色調通透清純的海洋藍寶石為主石，搭配蔚藍色調的碧璽、藍色磷灰石與鑽石等，交織出閃爍耀眼的迷人新作。

經典的Happy Hearts系列，結合令人歡樂的滑動鑽石與心形圖騰，則有飯著藍色遊彩的黑色蛋白石作品，為冬日增添歡樂於華麗的視覺效果。同時登場的蕭邦L’Heure du Diamant系列高級珠寶腕表，則以璀燦白鑽以獨特的爪鑲工法鑲嵌於精美的腕表上，讓美鑽呈現放大效果，鑽石彷彿超過原有克拉數般閃爍。此系列奢華卻不浮誇及保有蕭邦獨特風格的設計，充分展現出女性優雅品味的極致。

L’Heure du Diamant系列腕表18K白金鑲嵌總重13.22克拉鑽石、白色蛋白石表盤、自動上鍊機芯，512萬2,000元。圖／迪生提供
L’Heure du Diamant系列腕表18K白金鑲嵌總重13.22克拉鑽石、白色蛋白石表盤、自動上鍊機芯，512萬2,000元。圖／迪生提供
Happy Hearts系列耳環，18K白金鑲嵌2顆心型蛋白石與2顆圓形切割0.1克拉滑動鑽石、搭配140顆1.04克拉鑽石，53萬7,000元。圖／迪生提供
Happy Hearts系列耳環，18K白金鑲嵌2顆心型蛋白石與2顆圓形切割0.1克拉滑動鑽石、搭配140顆1.04克拉鑽石，53萬7,000元。圖／迪生提供
L’Heure du Diamant系列腕表，18K白金鑲嵌鑽石、白色珍珠母貝表盤、自動上鍊機芯，190萬元。圖／迪生提供
L’Heure du Diamant系列腕表，18K白金鑲嵌鑽石、白色珍珠母貝表盤、自動上鍊機芯，190萬元。圖／迪生提供
蕭邦高級珠寶系列耳環，18K白金鑲嵌52顆14.1克拉托帕石、26顆馬眼形切割藍寶石2.97克拉，176萬元。圖／迪生提供
蕭邦高級珠寶系列耳環，18K白金鑲嵌52顆14.1克拉托帕石、26顆馬眼形切割藍寶石2.97克拉，176萬元。圖／迪生提供
Happy Hearts系列耳環，18K白金鑲嵌6顆心型蛋白石與4顆0.2克拉滑動鑽石，搭配286顆0.82克拉鑽石，98萬4,000元。圖／迪生提供
Happy Hearts系列耳環，18K白金鑲嵌6顆心型蛋白石與4顆0.2克拉滑動鑽石，搭配286顆0.82克拉鑽石，98萬4,000元。圖／迪生提供
蕭邦高級珠寶系列項鍊，獲公平採礦認證18K白金項鍊鑲嵌24顆11.38克拉藍色托帕石、搭配13顆馬眼形切割藍寶石2.44克拉，121萬元。圖／迪生提供
蕭邦高級珠寶系列項鍊，獲公平採礦認證18K白金項鍊鑲嵌24顆11.38克拉藍色托帕石、搭配13顆馬眼形切割藍寶石2.44克拉，121萬元。圖／迪生提供
蕭邦Temptation系列耳環，18K白金鑲嵌2顆68.48克拉海洋藍寶、6顆橢圓切割蔚藍碧璽5.32克拉、搭配4顆藍色磷灰石2.65克拉、106顆2.05克拉鑽石，303萬元。圖／迪生提供
蕭邦Temptation系列耳環，18K白金鑲嵌2顆68.48克拉海洋藍寶、6顆橢圓切割蔚藍碧璽5.32克拉、搭配4顆藍色磷灰石2.65克拉、106顆2.05克拉鑽石，303萬元。圖／迪生提供
獨一無二作品，蕭邦高級珠寶系列耳環，18K白金鑲嵌八角型切割粉藍色托帕石20.97克拉與20.69克拉、搭配兩顆鑽石0.47克拉，以及總重1.33克拉鑽石，235萬元。圖／迪生提供
獨一無二作品，蕭邦高級珠寶系列耳環，18K白金鑲嵌八角型切割粉藍色托帕石20.97克拉與20.69克拉、搭配兩顆鑽石0.47克拉，以及總重1.33克拉鑽石，235萬元。圖／迪生提供

珠寶 鑽石 腕表

延伸閱讀

機芯有熊也太萌！ORIS Aquis Calibre 400腕表換新芯

蕭邦Alpine Eagle家族添生力軍！計時碼表、鑲鑽款登場

蕭邦2020 Mille Miglia聯名限量表 再現義式復古優雅

茱麗葉畢諾許優雅、范冰冰霸氣 都靠蕭邦珠寶撐場

相關新聞

每天化妝怕爛臉？4招養出柔嫩雞蛋肌，選化妝品很重要

為何有些人每天都畫上完整妝容，即使卸妝，還能保持著光滑細緻的肌膚？很多人都以為，化妝可能會導致肌膚出現暗沉、痘痘、膚色不...

LOEWE聯名藝術家耶誕系列 洋溢海洋度假風情也太迷人

創意奇才Jonathan Anderson執掌的LOEWE，每次出手總讓人驚喜，品牌發表了Holidya耶誕系列，摒除雪...

adidas替Derrick Rose打造最潮新戰靴 緩震、輕量兼具球迷必收！

無論你是NBA球星Derrick Rose、還是Kyle Kuzma等人的粉絲，這季荷包準備大失血了！因為adidas與...

逾20年米其林一星主廚 掌「雅意」義大利新餐廳

來自義大利皮埃蒙特區傳承三代、蟬聯逾20年的米其林一星餐廳Ca’Vittoria行政主廚─馬西米利亞諾·穆索（Massi...

蕭邦歡慶2020耶誕季 藍色系寶石璀璨冬日

歲末將至，就聯想到歡樂的耶誕氣氛、雪花、麋鹿等充滿冬季意象的象徵。瑞士頂級珠寶與製表品牌蕭邦（CHOPARD）帶來應景的...

迷客夏「芋頭系飲品」買1送1！大苑子「草莓系列」登場

隨著產季到來，迷客夏、大苑子等2間連鎖手搖飲品店，各自推出「芋頭系」、「草莓系」的季節限定飲品，滿足芋頭控與草莓控的盼望...

迪士尼角色出列！只要扮裝 「1元入住」趣淘漫旅台北

大台北地區的年度朝聖大事─新北耶誕城，將於13日開城，位在耶誕城旁的趣淘漫旅台北也推出超殺創意活動「1元換1晚」，呼應2...

BURBERRY全新形象片 冰雹下舞動的英倫青春

BURBERRY發表了一全新的視覺、影像，以「青年的明日發聲」為主題，身穿經典風衣、羽絨衣的模特兒在冰雹中舞動，別具視覺...

《鬼滅之刃》、《玩具總動員》正面對決！平價時尚推聯名款拚人氣

日本動漫《鬼滅之刃》電影在台上映，短短不到一周票房就破億，隨之的相關產品也熱賣，因此平價時尚品牌GU也趁勢推出第二波聯名...

空中吃「大直塩酥雞」！台灣虎航「虎大位」加寬22公分

儘管旅遊市場尚未恢復，但是「台灣虎航」11月11日宣佈，將透過特別設計的隔板，打造出全新的座位「虎大位」，讓座椅的手部空...

吃過幾種？提拉米蘇、鐵觀音強勢回歸！超夯20款全家霜淇淋

近年來「霜淇淋」儼然成為全家便利商店的招牌商品，從夯番薯到櫻花口味等特殊口味通通有...

單身也能用！MIT品牌打造1件羽絨被、2種保暖度超貼心

一件羽絨被，也能有兩種不同的保暖度？MIT台灣寢具品牌合隆羽藏，經過2年研發，推出「雙TOG羽絨被」，透過羽絨的不同分布...

熱門新聞

國旅孝親專案草案曝光 限定55歲以上、最高補助4500元

「梵高」轉中颱 彭啟明：周四、周五降雨機率大

雙11喝起來！星巴克買一送一來了 連續3天優惠

六福村驚見「川普墓碑」網轟丟臉 園方發聲明解釋

影／1天盯手機6小時！5歲女童罕見罹患眼結石

台中捷運試營運免費搭一個月，12月19日通車！路線、票價、特色景點玩起來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。