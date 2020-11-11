迷客夏「芋頭系飲品」買1送1！大苑子「草莓系列」登場
隨著產季到來，迷客夏、大苑子等2間連鎖手搖飲品店，各自推出「芋頭系」、「草莓系」的季節限定飲品，滿足芋頭控與草莓控的盼望。另外迷客夏針對新品上市，同步推出限時3天的「買1送1」優惠，讓粉絲輕鬆享用。
迷客夏於今年秋冬，透過芋泥、芋圓等元素，推出3款期間限定的「手感芋圓鮮奶系列」飲品。其中「雙Q芋圓椰香雪露」，以大甲芋頭鮮奶作為基底，加入椰奶，還有本地芋頭製作、珍珠大小的芋圓、黃金咕嚕西谷米做為配料，帶來充滿咀嚼樂趣的豐富口感，中杯價75元。「小紅豆芋圓椰香雪露」則由椰香雪露搭配上小紅豆、芋圓，中杯價70元。適合芋頭控的「手感芋圓芋泥鮮奶」，以大甲芋頭鮮奶作為基底，加入芋圓、新鮮熬煮的芋泥，帶來濃郁的芋頭香氣，中杯價70元（北部為75元）。
為慶祝新品上市，11月17日至11月19日期間，全台迷客夏門市均推出「手感芋圓鮮奶系列」同品項買1送1的限時優惠活動，每人限購1組。
另外受惠於今年草莓生長狀況良好，「大苑子」自即日起也於122間指定門市，率先推出「草莓季」系列飲品與冰品。「莓好時光」使用整顆新鮮草莓作為主角，加上特A級許慶良鮮奶，帶來濃郁香甜的口感，大杯北區價105元，中南區價100元；中杯北區價80元，中南區價75元。「莓好花漾」則使用新鮮草莓加上台灣青茶調配而成，大杯北區價80元，中南區75元。除了首波的122間門市外，預計於11月16日起於全台門市販售。
除了飲品外，市府夢想店首波也推出草莓冰品「莓好情人」，在刨冰上鋪滿新鮮草莓，再加上新鮮現做的草莓果醬及許慶良鮮乳煉乳，每份160元。未來也會視草莓狀況，每週持續更新推出新款草莓冰品。
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