迪士尼角色出列！只要扮裝 「1元入住」趣淘漫旅台北

大台北地區的年度朝聖大事─新北耶誕城，將於13日開城，位在耶誕城旁的趣淘漫旅台北也推出超殺創意活動「1元換1晚」，呼應2020年主題，民眾只要扮裝迪士尼角色，前三位符合資格者，當日即可以1元入住雙人探索客房一晚，其餘房客只要身上穿著有著迪士尼元素的服裝，也可現抵200元，限量10組。

新北耶誕城將於11月13日登場，2020年首度與迪士尼公司合作，把迪士尼角色融入現場，趣淘漫旅台北距離新北耶誕城步行僅一分鐘，於開城當天(13日)，特別舉行一日活動，鼓勵民眾扮裝成迪士尼角色，符合資格的前三組房客，不僅可用1元入住探索雙人房一晚，還加贈飯店早餐與澎湃零食組。

活動辦法：

1.參加者必須事先於飯店官網或電話訂購「今晚我想開趴」專案。 2.依照飯店提供示範照為標準，扮裝任何一個迪士尼角色。 3.11月13日當日3點後開始辦理入住，由飯店主管評判是否符合資格，依照順序之前三組，即可以1元優惠價格入住，並額外開放10組房客，身穿迪士尼相關元素之服飾，可現場折抵200元，皆同享「今晚我想開趴」專案內容。