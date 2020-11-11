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《鬼滅之刃》、《玩具總動員》正面對決！平價時尚推聯名款拚人氣
日本動漫《鬼滅之刃》電影在台上映，短短不到一周票房就破億，隨之的相關產品也熱賣，因此平價時尚品牌GU也趁勢推出第二波聯名款搶市。H&M DIVIDED亞洲時尚系列則是與迪士尼賺人熱淚的《玩具總動員4》合作，圍繞電影主題，推出全新設計單品，一樣具有高人氣。
曾推出粉紅頑皮豹等聯名的H&M DIVIDED亞洲時尚系列，這次則跨界迪士尼的《玩具總動員4》電影，以其中的三眼怪螢光太空綠、熊抱哥的紫色等形象，混搭出強烈視覺對比。同時系列服飾加入大量中性大地色調，而經典角色包括胡迪警長、巴斯光年、三眼怪、抱抱龍Rex以及新角色叉奇Forky以印花、或是針織方式出現其中。女裝不可錯過的就是冬季必備外套，H&M提供了棒球外套長款拼色外套以及加大款針織外套等，靈活打造不同富層次感的造型，簡單配上叉奇Forky側背包作點綴，充分突顯休閒隨興的街頭裝扮。
GU繼今年8月第一次推出與超人氣動畫《鬼滅之刃》聯名系列後，選在電影在台上映，再呈現第二波的設計。《鬼滅之刃》可說是目前最當紅的關鍵字，而且幾乎是橫掃各個年齡層，因此全新的合作款，不同於先前的系列，還加入鬼殺隊九柱的「炎柱」、「水柱」、「蟲柱」等角色，以及粉絲都知曉的「全呼吸」經典招式。另外，第二波聯名系列除了推出男裝與童裝外，更提供帆布托特包、迷你小包、手機殼等配件小物選擇。而且秋冬款休閒上衣及連帽上衣，不僅是中性版型，更是適合日常穿著的單品。
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