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空中吃「大直塩酥雞」！台灣虎航「虎大位」加寬22公分
儘管旅遊市場尚未恢復，但是「台灣虎航」11月11日宣佈，將透過特別設計的隔板，打造出全新的座位「虎大位」，讓座椅的手部空間提昇至30英吋（約75公分）。同時並與台灣塩酥雞合作，推出全新機上餐「招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐」，讓乘客在空中也能品嚐台式鹽酥雞的美味。
台灣虎航現有的A320客機，規劃有3-3排的座椅設置。此次的「虎大位」，即是將3個座位中的中間座位，以特製的可拆卸隔板進行區隔，將空間平分給左右兩側的乘客。除了可以將原本的手部空間寬度，由21英吋（約53公分），拓展至30英吋（約75公分），也可大幅避免與臨座乘客的身體接觸，乃是全球航空產業創舉之產品。每航班的第一至第二排皆可加價升級。
另外台灣虎航此次也與大直的「台灣塩酥雞」合作推出「招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐」，內含有經典鹽酥雞、地瓜薯條、百頁豆腐、新鮮蔬菜等多種炸物。業者指出，包括虎大位、招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐都將於台灣虎航未來開賣時同步販售，虎大位加購價為250元，招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐則為350元。
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