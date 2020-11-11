單身也能用！MIT品牌打造1件羽絨被、2種保暖度超貼心

一件羽絨被，也能有兩種不同的保暖度？MIT台灣寢具品牌合隆羽藏，經過2年研發，推出「雙TOG羽絨被」，透過羽絨的不同分布，讓一條雙人的羽絨被，卻有著兩種保暖度，適合夫妻一起蓋，但單身的人也適合，剛好不同天氣，可以蓋不同邊。

根據東京疲勞睡眠診所的研究，男性的「睡眠理想溫度」，比女性低2度，女性在睡覺時，喜歡更高溫度的最眠，根據研究，睡眠蓋棉被的溫度，最適合是33±1度，能更容易入睡。但過往，常常發生，因為男生女生對溫度的感受度不同，一條被子無法滿足兩個人，只好各買一條。

因此合隆羽藏研發出的雙TOG羽絨被，一條羽絨被，有兩種厚薄度，且針對羽絨等級與絨比，共有15種的組合，保暖度較高的一邊，填充的與容量也較多，並透過車縫與表布的方式，讓羽絨被有2種保暖度。

並提供3種需求與預算，基礎使用白鴨絨被，絨比70%、90%，或是採用通過CAS認證的白鴉絨或白鵝絨，絨比鴨90%、鵝95%最高等級是加拿大白蛾系列，絨比95%，售價從7,380～58,580元。