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強調腰身、搭短裙 秋冬來學李宇春的西裝穿搭吧！
在中性風盛行的今日，不少女性穿起西裝褲裝套裝已習以為常，俐落帥氣又能應付很多正式場合，可以說是非常討喜的穿搭打扮風格。不過今年秋冬西裝造型注入了更多許女性特質，腰身、裙裝的搭配，優雅又甜美，也是另一種截然不同的時尚風格。
大陸女星李宇春近日在綜藝節目《中國好聲音2020》中，穿上VERSACE秋冬系列的黑色西裝搭配傘狀超短裙，這件西裝有著明顯腰身，配上硬挺肩線和大翻領，柔中帶剛，內搭螢光綠色服飾，讓整體色彩不至於太過暗沉，亮眼的層次加上露腿的俏麗感，讓西裝展現沉穩、活潑兩種氣息碰撞出的有趣火花，非常搶鏡。
此外，Marc Jacobs今年秋冬則是向六○年代的時尚icon們致敬，設計師將賈桂琳甘迺迪、葛麗絲凱莉等人喜愛的打扮風格重現在本季新品中，運用當代的面料和現代感剪裁，將復古風華注入新穎設計，像是把當時盛行的皮草大衣使用馬海毛製作，奢華中兼顧保護動物權利的概念。原本硬挺的西裝式雙排釦外套，搭配小翻領和強調腰身的剪裁和傘狀衣擺，優雅又可愛。
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