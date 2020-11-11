強調腰身、搭短裙 秋冬來學李宇春的西裝穿搭吧！

在中性風盛行的今日，不少女性穿起西裝褲裝套裝已習以為常，俐落帥氣又能應付很多正式場合，可以說是非常討喜的穿搭打扮風格。不過今年秋冬西裝造型注入了更多許女性特質，腰身、裙裝的搭配，優雅又甜美，也是另一種截然不同的時尚風格。

大陸女星李宇春近日在綜藝節目《中國好聲音2020》中，穿上VERSACE秋冬系列的黑色西裝搭配傘狀超短裙，這件西裝有著明顯腰身，配上硬挺肩線和大翻領，柔中帶剛，內搭螢光綠色服飾，讓整體色彩不至於太過暗沉，亮眼的層次加上露腿的俏麗感，讓西裝展現沉穩、活潑兩種氣息碰撞出的有趣火花，非常搶鏡。