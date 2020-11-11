寶可夢快閃活動！全球僅4城市22日首發 台南是全台唯一

寶可夢今年首創CITY SPOTLIGHT城市焦點快閃活動，11月22日將在全球4座城市登場，而台南市是唯一在這波首發行列之中的台灣城市，台南市政府將送出7000份限量皮卡丘造型紙帽，預計吸引全台至少10萬以上的玩家到訪台南。

Niantic公司表示，首發4座城市分別為台灣台南、日本京都、紐西蘭奧克蘭、韓國釜山。22日上午10時到下午6時於台南市全境登場，當天分為免費參加及購票參與二種形式，不論購票與否，玩家都可參與限時任務調查，在「孔廟文化商圈、藍晒圖文創園區、延平郡王祠、台南公園、台南運動公園（市立棒球場）、成大（成功校區）」等6處特定範圍內拍攝快照，獲得寶芬、星星沙子、和幸運蛋。旋轉全台南的補給站都有機會獲得特殊的禮物貼紙。

此外，4座首發城市之間還有AR Mapping比賽，活動期間掃描補給站周遭環境次數最多的城市，可贏得全球獨家奬勵，額外一個周末中孵蛋所需的行走距離減為平常的四分之一。完成AR Mapping田野調查課題，更可獲得捕捉異色拉普拉斯機會的特別獎勵。

玩家即日起到22日下午2時可在Pokémon GO APP中的「參加活動」購票，票價4.99元美金或折換等額台幣（不含稅）。活動期間，持票訓練家可享受在台南的各項專屬體驗，包括遊戲內活動奬章；使用薰香時，遇到未知圖騰C、拉普拉斯等等寶可夢的機率提高；可參加專屬的特殊任務調查，完成後可獲得寶芬、薰香、超級孵化器、3個幸運蛋、誘餌模組、XP、星星沙子，及與拉普拉斯相遇；與夥伴互動時，各項活動紀錄可比平常額外多得3個心心獎勵。使用孵化器孵蛋所需的行走距離減為平常的四分之一及使用薰香將持續2個小時等。

台南市長黃偉哲說，2018年市府與Niantic公司合作寶可夢活動時，成功帶動台南觀光產業，吸引逾百萬國內外玩家齊聚台南，帶來15億台幣的觀光商機，今年疫情影響全球觀光，遊戲方特別推出快閃活動。