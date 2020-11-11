機芯有熊也太萌！ORIS Aquis Calibre 400腕表換新芯

機芯裡有熊？這不是玩笑，或許是巧合，卻是ORIS新款搭配自製Calibre 400自動上鏈機芯、Aquis腕表引起支持者熱議的又一亮點。品牌今日於信義遠百A13專賣店上正式推出全新Aquis腕表，雖然訂價較傳統同系列腕表高出約50％，但由於使用研發長達五年的新款自製機芯，並具備較好的抗磁性能、長達十年的保固服務，在國內外專業鐘表論壇都有不俗評價。

品牌副總黃釧峰並表示，這只Calibre 400機芯的研發最早可往前推算至五年前，2014年時巴塞爾鐘表展（Baselworld）現場品牌擺放出一只小熊公仔，或就是今日機芯的設計靈感緣由，諸如齒輪、紅寶石、自動盤等零件，在適當角度欣賞時，拼湊出小熊的眼睛、鼻子、微笑，溫暖且令人莞爾。

根據了解，新款搭載Calibre 400機芯的Aquis表款同時在全省店家通路都有不俗的訂貨表現由於Aquis腕表原就是佔台灣市場5成以上的超人氣款式。本次新款Aquis日期腕表的推出，因為搭載五日動力儲存機芯、更好的抗磁性能與10年保固，也令原本在2014年推出的110十日鍊機芯，與其延展的112與115系等十日鍊機芯，順勢將保固提升至五年，強打長效與信任感。