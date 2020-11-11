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機芯有熊也太萌！ORIS Aquis Calibre 400腕表換新芯

聯合報 / 記者釋俊哲 / 台北即時報導
繼十日鍊長動能自製機芯Calibre 110（右）後，今年ORIS再度推出Calibre 400自動上鏈機芯（左），展現堅強實力。圖 / ORIS提供。
繼十日鍊長動能自製機芯Calibre 110（右）後，今年ORIS再度推出Calibre 400自動上鏈機芯（左），展現堅強實力。圖 / ORIS提供。

機芯裡有熊？這不是玩笑，或許是巧合，卻是ORIS新款搭配自製Calibre 400自動上鏈機芯、Aquis腕表引起支持者熱議的又一亮點。品牌今日於信義遠百A13專賣店上正式推出全新Aquis腕表，雖然訂價較傳統同系列腕表高出約50％，但由於使用研發長達五年的新款自製機芯，並具備較好的抗磁性能、長達十年的保固服務，在國內外專業鐘表論壇都有不俗評價。

品牌副總黃釧峰並表示，這只Calibre 400機芯的研發最早可往前推算至五年前，2014年時巴塞爾鐘表展（Baselworld）現場品牌擺放出一只小熊公仔，或就是今日機芯的設計靈感緣由，諸如齒輪、紅寶石、自動盤等零件，在適當角度欣賞時，拼湊出小熊的眼睛、鼻子、微笑，溫暖且令人莞爾。

根據了解，新款搭載Calibre 400機芯的Aquis表款同時在全省店家通路都有不俗的訂貨表現由於Aquis腕表原就是佔台灣市場5成以上的超人氣款式。本次新款Aquis日期腕表的推出，因為搭載五日動力儲存機芯、更好的抗磁性能與10年保固，也令原本在2014年推出的110十日鍊機芯，與其延展的112與115系等十日鍊機芯，順勢將保固提升至五年，強打長效與信任感。

然而Calibre 400機芯之所以能一口氣將保固服務延長至十年，機芯設計上的特點如：加寬寶石軸承凹槽寬度、進而容納更多的潤滑油，又或是移除馬仔兩側的紅寶石、以降低耗能，於此同時，錨定輪、擒縱輪的製造也使用了非金屬的「矽」，因而強化的防磁效果，進而提升手表的走時精準表現。目前腕表已於全台灣上市，包含全省表店通路，以及ORIS遠百信義A13與ORIS台中大遠百專賣店。

特定角度時，Calibre 400的機芯將呈現出神似ORIS小熊的可愛萌樣。圖 / ORIS提供。
特定角度時，Calibre 400的機芯將呈現出神似ORIS小熊的可愛萌樣。圖 / ORIS提供。
使用新款Calibre 400自動上鍊機芯的Aquis腕表，一旦於官方網站完成MyOris會員註冊與表款資料登錄，即可讓機芯享有10年保固。圖 / ORIS提供。
使用新款Calibre 400自動上鍊機芯的Aquis腕表，一旦於官方網站完成MyOris會員註冊與表款資料登錄，即可讓機芯享有10年保固。圖 / ORIS提供。
除了延長保固、十日鍊動能，新款Aquis腕表並具備表帶快拆系統，可自由更換。圖 / ORIS提供。
除了延長保固、十日鍊動能，新款Aquis腕表並具備表帶快拆系統，可自由更換。圖 / ORIS提供。
身為擁有百年歷史的ORIS，在2014年曾推出Calibre 110自動上鏈機芯並具備十日鍊長動能。圖 / ORIS提供。
身為擁有百年歷史的ORIS，在2014年曾推出Calibre 110自動上鏈機芯並具備十日鍊長動能。圖 / ORIS提供。
ORIS，Aquis腕表，自動上鍊機芯，精鋼，時間顯示，防水300米，並通過ISO 764防磁標準。圖 / ORIS提供。
ORIS，Aquis腕表，自動上鍊機芯，精鋼，時間顯示，防水300米，並通過ISO 764防磁標準。圖 / ORIS提供。

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